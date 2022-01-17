Об этом в Facebook написал украинский и крымскотатарский тележурналист Осман Пашаев. Собрали самое главное.

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Украинцы вошли в двадцатку покупателей турецкой недвижимости: что известно

Всего в Турции за 2021 год было совершено 1,4 миллиона сделок по продаже недвижимости, что на 0,5% меньше, чем в 2020 году. Иностранцы среди покупателей составили 4% – они приобрели около 60 тысяч объектов.

В первую тройку активных покупателей в Турции вошли:

иранцы (10 тысяч объектов недвижимости),

(10 тысяч объектов недвижимости), иракцы (8 тысяч),

(8 тысяч), россияне (более 5 тысяч).

Больше всего недвижимость покупали в Анталии. Украинцы в этой провинции приобрели более 1,2 тысячи объектов – то есть по 100 ежемесячно.

Стоимость квартиры в Анталии площадью 100 квадратов составляет около 60 тысяч долларов. Для сравнения, год назад такое же жилье обошлось примерно в 47 тысяч долларов.

Украинцы вошли в двадцатку покупателей турецкой недвижимости / Фото бюллетень Турецкого управления статистики

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Украинцы входят в двадцатку покупателей турецкой недвижимости, и через три года поднялись с 19-го на 13-е место.

В Анталии иностранцы составили около 20% покупателей жилой недвижимости. Сейчас средняя стоимость квартиры в 100 квадратных метров составляет 800 тысяч лир (60 тысяч долларов по сегодняшнему курсу). Год назад такая же квартира в Анталии обошлась в 380 тысяч лир (47 тысяч долларов по курсу 2020 года). Иностранцы купили за прошлый год более 12 тысяч квартир и домов в этой провинции.

В общей сложности по Турции иностранцы купили почти 60 тысяч квартир и домов. Первая тройка покупателей – Иран, Ирак, Россия. Иранцы купили почти половину жилья – более 10 тысяч. Иракцы 8 тысяч, россияне свыше 5 тысяч

Украинцы входят в двадцатку покупателей Анталийской недвижимости (мы на тринадцатом месте) – более 1200 за прошлый год. То есть ежемесячно наши граждане покупают там 100 квартир. Еще три года назад украинцы покупали не больше 50 квартир в месяц.

Среди европейцев турецкую недвижимость больше покупают немцы, они на пятом месте – после иранцев, иракцев россиян и афганцев; англичане и шведы покупают примерно по 1000 квартир в год.

Среди стран бывшего СССР больше всего покупателей из Казахстана и Азербайджана.