Об’єкти та майно, які перебувають у власності банку, розпродадуть 1 серпня в системі електронних аукціонів OpenMarket. Детальніше про пропозиції – далі.

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Львів

У Львові на продаж виставили 13 квартир площею від 140 до 220 квадратних метрів та нежитлові приміщення у преміальному житловому комплексі у парковій зоні по вулиці Кубанській.

На першому поверсі розташовуються кафе, картинна галерея, дитяча школа мистецтв і салон краси, у дворі – дитячий ігровий майданчик. Поблизу історичного центру міста з закладами культури, освіти та торгівлі, пам’ятками архітектури та історії у пішій доступності.

Дніпропетровська область та Дніпро

Кривий Ріг

Побутовий корпус прядильного виробництва по вулиці Фабрична загальною площею понад 6 600 квадратних метрів.

Село Катеринівка Нікопольського району

Тепличний комплекс для вирощування овочів з будівлями та спорудами площею 78 829 квадратних метрів.

Дніпро

Лабораторно-виробничий корпус площею понад 4 000 "квадратів", склад та трансформаторна підстанція по вулиці Кам’янська.

Житомирська область

Бердичів

Двоповерхова будівля кафе-ресторану площею 417 квадратних метрів та земельна ділянка майже 0,08 гектарів по вулиці Козацькій.

Кропивницький

Комплекс будівель по вулиці Слободянюка Руслана з адміністративними спорудами та виробничими цехами площею 2754,3 квадратних метри, а також складські приміщення площею 914,9 "квадратів". Повідомляється, що на підприємствах раніше розташовувалось виробництво рибних продуктів, та водонапірний бак.

Чернігів

Обладнання для випуску пакувальної тари – лінії з виробництва гофротари з кольоровим флексодруком і п’ятишарового гофрокартону, тигельні преси та паровий котел.