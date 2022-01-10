"Укртелеком" активно здає в оренду нерухомість під комерційні приміщення

За 2021 рік "Укртелеком" здав у оренду 95 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості. Водночас загальна площа приміщень, що здаються в оренду, досягла на кінець минулого року показника в 525 тисяч "квадратів".

У пресслужбі компанії заявили, що це на 22% більше, ніж за підсумками 2020 року. Для чого використовують приміщення від "Укртелекому" – далі.

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Найчастіше орендарі вибирають приміщення, що здаються "Укртелекомом" для:

облаштування офісів,

виробництва,

складів,

об'єктів HoReCa (готелів, ресторанів, кафе).

За даними компанії, вільні площі з'являються внаслідок модернізації та технічного переоснащення компанії, а також проєктів, спрямованих на ефективне використання наявної на балансі нерухомості.

У планах "Укртелекому" на 2022 рік запропонувати орендарям додатково ще 100 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості, яка з’явиться за підсумками модернізації телекомунікаційної інфраструктури підприємства.

За словами директора департаменту управління нерухомістю "Укртелекому" Євгена Ніщенка, серед орендарів зростає попит на приміщення офісного типу, а також об'єкти, які можна облаштувати під хостел. Адже більшість будівель компанії розташовані у центральних частинах міст та райцентрів, зазначив він.