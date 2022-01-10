В пресс-службе компании заявили, что это на 22% больше, чем по итогам 2020 года. Для чего используют помещение от "Укртелекома" – дальше.

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Какие форматы самые популярные

Чаще арендаторы выбирают помещения, сдаваемые "Укртелекомом" для:

обустройство офисов,

производства,

складов,

объектов HoReCa (гостиниц, ресторанов, кафе).

По данным компании, свободные площади появляются в результате модернизации и технического перевооружения компании, а также проектов, направленных на эффективное использование имеющейся на балансе недвижимости.

В планах "Укртелекома" на 2022 год предложить арендаторам дополнительно еще 100 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, которая появится по итогам модернизации телекоммуникационной инфраструктуры предприятия.

По словам директора департамента управления недвижимостью "Укртелекома" Евгения Нищенко, среди арендаторов растет спрос на помещения офисного типа, а также объекты, которые можно обустроить под хостел. Ведь большинство зданий компании находятся в центральных частях городов и райцентров, отметил он.