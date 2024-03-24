Будинок зі скляним дахом: це житло садівника посеред лісу вразило всіх

У Портленді нещодавно знайшли нового власника для унікального будинку садівника. І хоч житло коштувало чимало, а саме 850 тисяч доларів, його придбали вже за 2 тижні з моменту публікації оголошення.

Це будинок одного власника – місцевого садівника, який, очевидно, хотів жити в спокої та самотності. Портлендський ліс виявився для нього ідеальним місцем.

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Будинок творчого садівника з прозорою стелею

Дизайн цього будинку особливий не лише завдяки стелі, що складається з вікон. Художників це житло приваблює, наприклад, через те, що воно облаштоване в тихоокеанському північно-західному стилі.

Будинок звели ще в 1966 році, і з того часу єдиний власник за ним доглядав, оновлював його та зберігав зв'язок інтер'єру з навколишнім середовищем.

Інтер'єр в тихоокеанському стилі / Фото Realtor

Житло площею 200 квадратних метрів має чотири спальні, вітальню, що виходить на лісисту ділянку, кухню та їдальню відкритого планування, а також художню студію і терасу. Та однією з "найвизначніших особливостей" будинку називають солярій з дров'яною піччю і вбудованим альпінарієм.

Основна спальня розташована на першому поверсі разом із ще однією спальнею. Дві інші кімнати та велика ванна облаштовані на додатковому нижньому рівні.

Через те, що власність захована в лісі, у багатьох складається враження, що вона далеко від цивілізації. Та насправді до найближчих магазинів іти дві хвилини.