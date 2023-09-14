Старіший за свій штат: у Массачусетсі продають унікальний будинок 1710 року

Найстаріший будинок у сонному містечку Массачусетса Лонгмедоу вирішили продати. Житло збудували в далекому 1710 році, у місці, де колись була сільська фермерська громада.

Будинок у колоніальному стилі має площу 350 квадратних метрів. Він старший за штат Массачусетс, який залишався колонією до 1788 року.

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Будинок просто чудово зберігся

Це "один із найбільш збережених зразків будівництва того часу", – каже агент з лістингу Нік Гельфанд.

Будинок із чотирма спальнями на Бірні-роуд, названий на честь свого першого власника Томаса Гейла, який жив там зі своєю родиною до 1750 року.

"Гейли брали участь у ранньому міському управлінні, а двоє їхніх онуків брали участь у Війні за незалежність", – розповів трохи з історії Гельфанд.

Затишний інтер'єр, у якому поєднали минуле й сучасне / Фото Realtor

Попри поліроване оздоблення нещодавньої реконструкції, будинок має багато старовинного шарму. Під час будь-якого ремонту власники намагалися зберегти якомога більше оригінальних деталей.

Під час останнього ремонту зробили відкрите планування: кухня з'єднана з їдальнею, а основна спальня – з ванною кімнатою та гардеробною. Також встановили сучасне центральне кондиціювання.

Старовинний "вогник" будинку зберігся завдяки оригінальним балкам, широкій дощатій підлозі та вагонці. "Оригінальна рама каштанового кольору, і ви все ще можете побачити сліди від сокири на підвіконні балки на сходах підвалу", – зазначив агент з лістингу.

Будинок розташований у чарівному місці: на приватній озелененій ділянці площею 0,76 акра, яка нагадує парк.