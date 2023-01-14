В Україні планують спростити процес управління багатоквартирними будинками: що зміниться

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №7029 "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками". Його прийняття спростить процес управління багатоквартирним будинком.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій. Які нововведення чекають мешканців багатоповерхівок – далі.

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Що зміниться із прийняттям проєкту №7029

Прийняття законопроєкту №7029 надасть можливість власникам житла оперативно приймати важливі рішення з управління своїм будинком навіть коли співвласники виїхали в інші регіони чи країни, чи фізично не знаходяться вдома.

Також у проєкті закону йдеться про ефективне використання спільного майна та участь у програмі Фонду енергоефективності.

Серед нововведень, які передбачені законопроєктом:

запровадження можливості направлення електронних повідомлень про проведення зборів за згодою співвласників,

можливість проводити збори повністю або частково у режимі відеоконференції,

можливість голосувати онлайн за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Крім того, знижується поріг голосів для прийняття рішень щодо управління будинком, за винятком питань від’єднання від мереж централізованого надання послуг. Процес голосування уніфікується як для будинків з ОСББ, так і для тих, де ОСББ ще не створено

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов зазначив, що законопроєкт дозволить розблокувати можливість людей навіть в умовах війни вирішувати долю своїх будинків. Водночас юристи з питань управління багатоквартирними будинками неодноразово критикували нововведення. За їхніми словами, проєкт спрямований на спрощення прийняття рішень не для діючих ОСББ, а для співвласників будинків, які лиш хочуть створити об'єднання або управляти будинком без нього.