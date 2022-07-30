Як повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, законопроєкт рекомендовано до розгляду ВР у першому читанні.

Читайте також Монолітно-каркасне житло з паркінгом: девелопер про найпопулярніший формат новобудов у Львові

Домовлятися із сусідами стане простіше

Як зазначає Чернишов, законопроєкт дозволить розблокувати можливість людей навіть в умовах війни вирішувати долю своїх будинків і готуватися до надзвичайно складного опалювального сезону. Зокрема йдеться про полегшення комунікації.

Документ передбачає можливість проводити будинкові збори у режимі відеоконференції та голосувати дистанційно. Відтак власники житла зможуть оперативно приймати важливі рішення з управління своїм будинком,

– зазначив міністр.

Загалом законопроєкт №7029 "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками" передбачає:

можливість направлення електронних повідомлень про проведення зборів за згодою співвласників;

можливість проведення зборів онлайн;

запровадження електронного та змішаного голосування;

зниження порогу ухвалення рішень.

Нагадаємо. На початку року у першому читані ВР рада прийняла законопроєкт №6103, який зобов'язує провести конкурс із призначення управителів багатоквартирних будинків до 1 березня 2022 року. Нововведення стосується об'єктів, які ще не визначилися із формою управління.