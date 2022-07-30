Як повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, законопроєкт рекомендовано до розгляду ВР у першому читанні.
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Домовлятися із сусідами стане простіше
Як зазначає Чернишов, законопроєкт дозволить розблокувати можливість людей навіть в умовах війни вирішувати долю своїх будинків і готуватися до надзвичайно складного опалювального сезону. Зокрема йдеться про полегшення комунікації.
Документ передбачає можливість проводити будинкові збори у режимі відеоконференції та голосувати дистанційно. Відтак власники житла зможуть оперативно приймати важливі рішення з управління своїм будинком,
– зазначив міністр.
Загалом законопроєкт №7029 "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками" передбачає:
- можливість направлення електронних повідомлень про проведення зборів за згодою співвласників;
- можливість проведення зборів онлайн;
- запровадження електронного та змішаного голосування;
- зниження порогу ухвалення рішень.