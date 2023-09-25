Усі шоковані: у британському селі продають будинок з цікавинкою у спальні

Гарний приватний будинок поблизу Бері-Сент-Едмундс, Суффолк, нещодавно з'явився на ринку. У ньому прекрасне все, але одна деталь за шторою в спальні викликає шок.

Будинок має доглянутий палісадник і газон, а ще просторий гараж для авто. Його продають всього лише за 325 тисяч фунтів стерлінгів.

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Гарний будинок, але з дивною деталлю

У будинку є вітальня-їдальня та декорована кухня. Єдина ванна кімната обладнана душовою кабіною, туалетом і раковиною внизу. Верхній поверх складається з головної спальні з килимовим покриттям і двох менших кімнат.



Інтер'єр кухні / Фото Jam Press

Та це ще не все. Уважні "мисливці за будинками" швидко помітили білий унітаз, який розташований між комодом і шафою для одягу в головній спальні. Тобто дверей, які відокремлювали б туалет і спальню немає, – лише тонка завіса, схожа на душ, для "приватності".



Туалет за шторою у спальні / Фото Jam Press

Агент з нерухомості не згадує в оголошенні не згадує цю родзинку, але каже, що в головній спальні є "можливість додати ванну". Місцеві жителі жартують кажучи, що цей туалет є "мрією кожного геймера". Мовляв, він буде корисним під час комп'ютерних ігор у ліжку.

Також в оголошені зазначено: "Це помешкання, розташоване в бажаному селі Барроу, має великий зовнішній простір, ідеально підходить для тих, хто шукає дім для великої сім’ї".

Позаду будинку є великий сад, який теперішні власники добре доглядали протягом багатьох років. Він дуже красивий, тож нові господарі матимуть стимул продовжити дбати про дерева.



Гараж для авто / Фото Jam Press