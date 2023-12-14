Як вибрати ідеальну ванну: поради дизайнерів, які вам допоможуть

Красива ванна часто розташована в центрі кімнати, тож є своєрідною родзинкою цього приміщення. Саме тому дуже важливо обрати ванну правильного типу й форми.

Існує три типи ванних: окремі, вбудовані та пристінні. Експерти розповіли, як зрозуміти, який тип підходить саме до вашої ванної кімнати. Адже ідеально було б, щоб ваша ванна відповідала естетиці всього приміщення.

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Окремі

Такі ванни, як правило, мають найкращий вигляд у великих ванних кімнатах, де є відчуття простору. Проте, якщо обрати компактний варіант, то можна поставити і в маленькій ванній. Головне, щоб ванна не обмежувала рух кімнатою і не заважала виконувати звичні справи.

Синя окрема ванна в бежевій ванній кімнаті / Фото Rebecca Hughes Interiors

Вбудовані

Вони менш помітні, але дуже практичні й допомагають зекономити місце. Останнім часом популярними стали ванни в ніші, які майже "не крадуть" простір.

Мармурова ванна кімната з рифленою вбудованою ванною / Фото Artisans of Devizes

Пристінні

Це ще один чудовий варіант для невеликих приміщень, яким потрібно додати розкоші.

Мінімалістська ванна кімната з ванною біля стіни / Фото Duravit

Яку форму обрати

Ванни бувають різноманітних форм, кожна з яких буде мати різний вплив на кімнату. Вигнуті ванни чудово контрастують із прямими лініями квадратної кімнати та є хорошим вибором для маленьких приміщень.

Квадратні форми створюють контраст з іншими формами, наприклад, із арковими вікнами, та створюють більш сучасне відчуття. Однак вони візуально об'ємніші, тому, як правило, більше підходять для великих приміщень.

Ванни овальної та круглої форми часто вважаються найзручнішими для того, щоб поніжитися.