У які кольори пофарбувати ванну кімнату з чорно-білою плиткою: ось найкращі поєднання
Джерело:The Spruce
Багато людей роблять підлогу у ванній з чорно-білої плитки. Тоді постає питання, у який колір фарбувати стіни.
На щастя, чорно-біла плитка є класичною і чудово виглядає на тлі світлих і спокійних та яскравих і сміливих тонів. Дизайнери інтер’єру поділилися улюбленими варіантами.
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Білий
Немає нічого поганого в тому, щоб вибрати щось просте та звичне. Білий – це класичний колір фарби, який, безсумнівно, виглядатиме добре у ванній кімнаті з чорно-білою плиткою. Ба більше, чорний на плитці стане драматичним акцентом.
Біла ванна кімната з чорно-білою плиткою / Фото Home Decor Bliss
Яскраві відтінки
Чому б не подумати трохи нестандартно та додати яскраві кольори до вашої чорно-білої кахельної ванної кімнати? Багато дизайнерів цінують силу яскравих тонів у таких приміщеннях.
"Ми любимо свіжість яскравого зеленого яблука у поєднанні з класичним чорно-білим мотивом плитки. Контраст тону та кольору навіть трохи дивує", – кажуть експерти.
Червоні або його відтінки – ще один фаворит дизайнерів. Дизайнери радять звернути увагу на колір іржі. Також можна зробити дівчачу ванну в кольорі фуксія.
"Мені подобається чорний і білий у поєднанні з насиченими темно-синіми кольорами", – каже дизайнерка Сара Бартоломью.
Світло-блакитний
Попри те, що дня які дизайнери цінують використання сміливих або похмурих відтінків у ванних кімнатах, інші віддають перевагу світлішим кольорам, особливо світло-блакитному.
"Світло-блакитний – заспокійливий колір, який додає легкості в простір. Він буде дуже доречний у невеликих ванних кімнатах", – каже Крістін Маріно з KozyKasa Design.
Якщо ви не хочете фарбувати всі стіни, то пофарбуйте лише одну для акценту або ж стелю.