У які кольори пофарбувати ванну кімнату з чорно-білою плиткою: ось найкращі поєднання

Багато людей роблять підлогу у ванній з чорно-білої плитки. Тоді постає питання, у який колір фарбувати стіни.

На щастя, чорно-біла плитка є класичною і чудово виглядає на тлі світлих і спокійних та яскравих і сміливих тонів. Дизайнери інтер’єру поділилися улюбленими варіантами.

Зверніть увагу Сьому чергу ЖК "Велика Британія" від КН РІЕЛ введено в експлуатацію: що пропонують мешканцям

Білий

Немає нічого поганого в тому, щоб вибрати щось просте та звичне. Білий – це класичний колір фарби, який, безсумнівно, виглядатиме добре у ванній кімнаті з чорно-білою плиткою. Ба більше, чорний на плитці стане драматичним акцентом.



Біла ванна кімната з чорно-білою плиткою / Фото Home Decor Bliss

Яскраві відтінки

Чому б не подумати трохи нестандартно та додати яскраві кольори до вашої чорно-білої кахельної ванної кімнати? Багато дизайнерів цінують силу яскравих тонів у таких приміщеннях.

"Ми любимо свіжість яскравого зеленого яблука у поєднанні з класичним чорно-білим мотивом плитки. Контраст тону та кольору навіть трохи дивує", – кажуть експерти.

Червоні або його відтінки – ще один фаворит дизайнерів. Дизайнери радять звернути увагу на колір іржі. Також можна зробити дівчачу ванну в кольорі фуксія.

"Мені подобається чорний і білий у поєднанні з насиченими темно-синіми кольорами", – каже дизайнерка Сара Бартоломью.

Світло-блакитний

Попри те, що дня які дизайнери цінують використання сміливих або похмурих відтінків у ванних кімнатах, інші віддають перевагу світлішим кольорам, особливо світло-блакитному.

"Світло-блакитний – заспокійливий колір, який додає легкості в простір. Він буде дуже доречний у невеликих ванних кімнатах", – каже Крістін Маріно з KozyKasa Design.

Якщо ви не хочете фарбувати всі стіни, то пофарбуйте лише одну для акценту або ж стелю.