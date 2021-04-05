Якою буде ванна майбутнього: несподівані рішення в інтер'єрі

Ванна кімната – місце, яке вимагає особливого комфорту. Нові технології і розробки допоможуть цього домогтися.

Телебачення, сенсорне управління, сучасний змішувач і розумне скло – кілька пунктів, які зроблять ванну ідеальною. Яка вона – ванна майбутнього – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Зараз дуже цікавий час – ми живемо в час розвитку технологій і, звичайно ж, вони впроваджуються в усі наші сфери життя. Нові гаджети роблять наше життя зручнішим і комфортнішим. При ремонті кожен куточок будинку завжди продумується з урахуванням ваших звичок і потреб…

– зазначила Петайкіна.

Розумна ванна: яка вона

Вбудований в дзеркало телевізор

У новій ванній можна буде дивитися новини або улюблений фільм, збираючись на роботу або лежачи у ванній.

Боротьба з запітнілим склом

Для того щоб дзеркало у ванні не запотівало, можна використовувати модель з вбудованим електричним пристроєм.

Сенсорний дозатор мила

Цей гаджет не тільки зручний, практичний і функціональний, але і корисний. Адже чим менше дотиків, тим менше бруду.

Розумний змішувач

Сенсорне включення. Кольорове підсвічування показує температуру води: червона – гаряча, фіолетова – тепла, синя – холодна. Зручно для дітей, є варіанти з екраном,

– розповіла дизайнерка інтер'єру.

Ванна майбутнього – максимально функціональна і зручна / Фото mr-build

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Сучасний змішувач і душова насадка

Такі девайси дозволяють задати температуру, силу напору, тип струменя на панелі. Бувають насадки з вбудованими колонками, що дозволяє включати музику, і вбудованим підсвічуванням.

Розумне скло

Електрохроматичне скло після клацання перемикача стає матовим. Воно підходить і для вікон, і для душових кабін.

Японський унітаз

Про це диво багато хто знає! Автоматичний злив, функція біде, вбудований фен і освіжувач повітря, підігрів сидіння і панель управління з кнопками, які світяться, під'єднується до пристроїв з Bluetooth, щоб ви слухали улюблену музику. Є пульт дистанційного керування,

– резюмувала Анна Петайкіна.