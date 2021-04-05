Ванная комната – место, которое требует особого комфорта. Новые технологии и разработки помогут этого добиться.

Телевидение, сенсорное управление, современный смеситель и умное стекло – несколько пунктов, которые сделают ванную идеальной. Какая она – ванная будущего – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Сейчас очень интересное время – мы живем в век развития технологий и, конечно же, они внедряются во все наши сферы жизни. Новые гаджеты делают нашу жизнь удобнее и комфортнее. При ремонте каждый уголок дома всегда продумывается с учетом ваших привычек и нужд…

– отметила Петайкина.

Умная ванная: какая она

Встроенный в зеркало телевизор

В новой ванной можно будет смотреть новости или любимый фильм, собираясь на работу или лежа в ванной.

Борьба с запотевшими стеклами

Для того чтобы зеркало в ванной не запотевало, можно использовать модель со встроенным электрическим устройством.

Сенсорный дозатор мыла

Этот гаджет не только удобный, практичный и функциональный, но и полезный. Ведь чем меньше прикосновений, тем меньше грязи.

Умный смеситель

Сенсорное включение. Цветная подсветка показывает температуру воды: красная – горячая, фиолетовая – теплая, синяя – холодная. Удобно для детей, есть варианты с экраном,

– рассказала дизайнер интерьера.

Ванная будущего – максимально функциональная и удобная / Фото mr-build

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Современный смеситель и душевая насадка

Такие девайсы позволяют задать температуру, силу напора, тип струи на панели. Бывают насадки со встроенными колонками, что позволяет включать музыку, и встроенной подсветкой.

Умное стекло

Электрохроматическое стекло по щелчку переключателя становится матовым. Оно подходит и для окон, и для душевых кабин.

Японский унитаз

Об этом чуде знают многие! Автоматический слив, функция биде, встроенный фен и освежитель воздуха, подогрев сиденья и панель управления со светящимися кнопками, подсоединяется к устройствам с Bluetooth, чтобы вы слушали любимую музыку. Есть пульт дистанционного управления,

– резюмировала Анна Петайкина.