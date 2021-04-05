Какой будет ванная будущего: неожиданные решения в интерьере
Ванная комната – место, которое требует особого комфорта. Новые технологии и разработки помогут этого добиться.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Телевидение, сенсорное управление, современный смеситель и умное стекло – несколько пунктов, которые сделают ванную идеальной. Какая она – ванная будущего – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Сейчас очень интересное время – мы живем в век развития технологий и, конечно же, они внедряются во все наши сферы жизни. Новые гаджеты делают нашу жизнь удобнее и комфортнее. При ремонте каждый уголок дома всегда продумывается с учетом ваших привычек и нужд…
– отметила Петайкина.
Умная ванная: какая она
Встроенный в зеркало телевизор
В новой ванной можно будет смотреть новости или любимый фильм, собираясь на работу или лежа в ванной.
Борьба с запотевшими стеклами
Для того чтобы зеркало в ванной не запотевало, можно использовать модель со встроенным электрическим устройством.
Сенсорный дозатор мыла
Этот гаджет не только удобный, практичный и функциональный, но и полезный. Ведь чем меньше прикосновений, тем меньше грязи.
Умный смеситель
Сенсорное включение. Цветная подсветка показывает температуру воды: красная – горячая, фиолетовая – теплая, синяя – холодная. Удобно для детей, есть варианты с экраном,
– рассказала дизайнер интерьера.
Ванная будущего – максимально функциональная и удобная / Фото mr-build
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Современный смеситель и душевая насадка
Такие девайсы позволяют задать температуру, силу напора, тип струи на панели. Бывают насадки со встроенными колонками, что позволяет включать музыку, и встроенной подсветкой.
Умное стекло
Электрохроматическое стекло по щелчку переключателя становится матовым. Оно подходит и для окон, и для душевых кабин.
Японский унитаз
Об этом чуде знают многие! Автоматический слив, функция биде, встроенный фен и освежитель воздуха, подогрев сиденья и панель управления со светящимися кнопками, подсоединяется к устройствам с Bluetooth, чтобы вы слушали любимую музыку. Есть пульт дистанционного управления,
– резюмировала Анна Петайкина.
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