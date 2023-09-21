У Києві подешевшали квартири в новобудовах: скільки коштує квадратний метр

Останнім часом у Києві зростає інтерес до купівлі квартир у новобудовах. Збільшення попиту пояснюють, зокрема, зниженням вартості квадратного метра.

З 2 серпня по 21 вересня цього року ціна за один квадратний метр зменшилась з 44 325 до 43 800 гривень. У відсотках вартість стала дешевшою на 1,18%.

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Як вартість метра квадратного у всіх районах Києва

Може здатися, що це незначне здешевлення – всього лише 525 гривень. Та якщо рахувати загальну площу квартири до і після падіння ціни, то різниця дуже помітна. Наприклад, купуючи квартиру на 70 "квадратів" ви економите майже 37 тисяч гривень.

Середня вартість метра квадратного в столиці станом на 21 вересня:

Голосіївський район – 47 500 гривень;

Дарницький район – 36 300 гривень;

Деснянський район – 31 475 гривень;

Дніпровський район – 37 300 гривень;

Оболонський район – 41 900 гривень;

Печерський район – 86 600 гривень;

Подільський район – 51 450 гривень;

Святошинський район – 38 750 гривень;

Солом’янський район – 35 500 гривень;

Шевченківський район – 49 350 гривень;

Київ – 43 550 гривень.

Якщо подивитися на статистику цін за рік, то вартість квадратного метра теж знизилася – на 1,13%. Однак дані за останні 6 місяців свідчать про те, що ціна трішки зросла – на 0,23%.

Незначне подорожчання зафіксували в період з 3 березня по 20 вересня 2023 року. Це може бути пов'язано з підвищенням попиту та зростанням вартості будівельних матеріалів і робіт.



Статистика вартості квадратного метра в новобудовах / Дані M2bomber