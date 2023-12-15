Навесні 2023 року однокімнатні квартири в Черкасах подорожчали аж на 20 відсотків. Проте восени ціни знизилися. Місцевий рієлтор розповів, які помешкання зараз коштують найдорожче, а де можна знайти бюджетні варіанти.

Рієлтор Олександр Франко каже, що найбільший попит зараз є на однокімнатні квартири. Їхня середня вартість збільшилася одразу на початку 2023 року.

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Скільки коштують квартири в Черкасах

Квадратний метр у новобудові в середньому вартує 650 доларів. Проте можна знайти бюджетніші варіанти. Найдешевшими наразі є "хрущовки".

Якщо брати найдешевші – це так звані "хрущовки": від 18 – 20 до 30 тисяч доларів за однокімнатні квартири. Все залежить від стану і поверху,

– розповів місцевий рієлтор.

Що стосується однокімнатих квартир, на які зараз найбільший попит, то вони коштують приблизно до 40 – 45 тисяч доларів. З початку року вартість таких помешкань в середньому зросла від 15 до 25 відсотків.

Зазвичай активність починається з лютого. Люди хочуть щось змінювати в житті, щось робити. Тому починають активно купувати. Я б назвав це ще накопиченим із попередніх періодів попитом,

– пояснив причину Олександр Франко.

Зараз ринок поступово стабілізується, додав рієлтор: "Зараз дешеві квартири вже трохи й "просіли". Ринок ними наситився, тому знизили ціни. Ціни на нерухомість дуже чутливі до ситуації в країні, починаючи від дрібних і закінчуючи глобальними подіями. Але разом з тим, попри війну люди живуть, планують своє майбутнє, продають, купують".

За скільки років реально придбати житло в країнах Європи

Найменш доступною європейською країною з точки зору вартості придбання власного житла є Словаччина. Щоб купити там житло, треба повністю відкладати свою зарплату аж протягом 14,1 року.

Найлегше заробити на квартиру в Бельгії та Норвегії, попри те, що ціни там досить високі. Відкладати на житло треба 4,3 і 4,7 року відповідно. У Польщі, де з початку війни проживає дуже багато українців, люди змушені заощаджувати 8,1 року.