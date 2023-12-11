Можливість придбати житло в тій чи тій країні часто сприймають як ключовий показник якості життя та рівня її економічного розвитку. Середній показник власного житла в Європі минулого року становив 473 квартири на 1 тисячу жителів.

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Скільки років потрібно працювати на власне житло в країнах Європи

У різних країнах ціни на нерухомість суттєво відрізняються, але доступність житла визначають також за рівнем зарплат і часом, протягом якого можна накопичити кошти на власну квартиру чи дім.

Згідно з останнім звітом Deloitte Property Index 2023, найменш доступною європейською країною з точки зору вартості придбання власного житла є Словаччина. Щоб купити собі житло, громадяни мають повністю відкладати свою зарплату протягом 14,1 року.

Найлегше заробити на квартиру в Бельгії та Норвегії, попри те, що ціни там досить високі. Ось стільки часу треба відкладати всю зарплату для придбання квартири у країнах Європи:

Бельгія – 4,3 року;

Норвегія – 4,7 року;

Данія – 5 років;

Cловенія – 5,6 року;

Італія – 6,2 року;

Румунія – 6,3 року;

Греція – 6,6 року;

Британія, Нідерланди, Португалія – 7,2-7,5 року;

Польща – 8,1 року;

Хорватія – 9 років;

Ірландія – 9,8 року;

Угорщина – 10,2 року;

Естонія – 10,8 року;

Сербія – 11,8 року;

Чехія – 13,3 року;

Словаччина – 14,1 року.

Варто зазначити, що у 2022 році майже у всіх європейських країнах зросли ціни на житло. Найвища вартість зафіксована в Австрії та Німеччині, Франції та Норвегії.

В Україні знизилися ціни на квартири в новобудовах

В більшості великих міст України середня вартість житла на первинному ринку впала. Наприклад, у Києві ціна на квадратний метр знизилась із 48,3 тисячі до 48 тисяч гривень, в Одесі – з 39,1 тисячі до 36,6 тисячі гривень, в Ужгороді – з 42,6 тисячі до 41,5 тисячі гривень, в Дніпрі – з 44,6 тисячі до 40 тисяч гривень. Ціни помітно зросли тільки у Львові – приблизно на 2 тисячі за "квадрат".

Така позитивна динаміка пов'язана з тим, що ринок первинної нерухомості досяг стабільності. Житло подешевшало, зокрема, через укріплення гривні з 40,3 до 37,7 за долар за останній рік і доволі низький попит на нерухомість в новобудовах (третина від довоєнного).