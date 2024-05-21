Зростання цін на житло уп'ятеро вище, ніж офіційний рівень річної інфляції – 3,2%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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На первинному ринку ціни зросли більше

Вартість квартир на первинному ринку зросла на 17,6% за рік, а на вторинному – на 15,3%.

Однокімнатні квартири в новобудовах стали дорожчі на 17,8%, а на вторинному ринку – на 15,9%. Двокімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 17,5%, на вторинному – на 15,2%.

Ціни на трикімнатне житло в новобудовах зросли найбільше – на 17,9%. На вторинному цей показник становить +15,5%.



За рік вартість квартир зросла / Дані Держстату

Водночас обсяги нового житлового будівництва в Україні спадають. За рік від'ємний показник досяг 37%.

Які зараз ціни в новобудовах у західних містах

Середня ціна за квадратний метр у Львові сягає 55 тисяч гривень, в Ужгороді – 39 тисяч гривень за квадрат, а в Чернівцях – 38 тисяч гривень за квадрат.

Найбільший попит є на однокімнатні квартири площею 45 квадратних метрів. У Львові такі помешкання коштують в середньому 55 − 60 тисяч доларів, в Ужгороді – від 40 до 50 тисяч доларів, а в Чернівцях – від 35 до 45 тисяч доларів.