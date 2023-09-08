Ціни на оренду квартир у Європі суттєво зростають: у яких містах найдорожче

У багатьох містах Європи суттєво зростає вартість оренди квартир, особливо однокімнатних. Це відбувається через дефіцит пропозиції – ціни одразу підвищують до рекордно високого рівня.

"Найдорожчим" містом у Європі зараз є Лісабон. Там оренда однокімнатної квартири коштує 2500 євро. За ним у списку йде Амстердам (2300 євро) та Утрехт (1950 євро).

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У Європі дефіцит житла

Найменше пропозицій від орендодавців є у столицях європейських країн, бо попит там просто шалений з різних причин. Наприклад, в Амстердамі суттєво зросла кількість населення. Лише у 2022 році в столицю Нідерландів приїхали 18 тисяч людей.

Студенти, які почали навчатися в університеті, місяцями не можуть знайти житло. Міська влада порахувала, що в Амстердамі не вистачає близько 200 тисяч квартир.

У Парижі проблему на ринку нерухомості створюють кваліфіковані іноземні спеціалісти. Річ у тім, що вони можуть платити за оренду більше, ніж місцеві.

Також відомо, що в Дубліні та Лісабоні через дефіцит житла молоді спеціалісти покидають роботу та повертаються жити до своїх батьків. Тим часом у Цюриху потенційні орендарі беруть на огляд квартири вино та шоколад, щоб господарі обрали саме їх серед сотні інших у черзі.

Рейтинг "найдорожчих" міст / Фото Finance.ua

"Орендна плата зростає, і це особливо ускладнює життя людям, які не мають багатства за покоління. Існує величезна різниця між 25-річним хлопцем, який шукає житло з батьками, які вже є власниками житла та здають нерухомість, і молодими людьми, які починають повністю самостійно", – каже професорка з Лондонської школи економіки Крістін Вайтхед.

Причиною дефіциту житла та різкого підвищення цін на оренду є також наплив українських біженців. Наприклад, в Естонії за минулий рік вартість підскочила на 22%. Орендарі з Таллінна переселяються до невеликих міст за межами столиці, щоб винаймати дешевше житло.