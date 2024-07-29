Найдорожчим містом наразі є Ужгород, який вже не раз очолював список. Там середня ціна за оренду однокімнатної квартири становить 17 700 гривень, згідно з даними ЛУН, передає Нерухомість 24.

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Список міст із найдорожчими цінами на оренду

Два роки тому найдорожчим містом був Львів, але тепер він поступився Ужгороду. Якщо середня вартість однокімнатної квартири в Ужгороді становить 17 700 гривень, то у Львові та Києві – 16,5 тисячі та 15 тисяч гривень відповідно.

Далі за списком йдуть міста з відносно однаковою вартістю:

Чернівці – 12 300 гривень;

Івано-Франківськ, Кропивницький, Полтава, Рівне – 12 000 гривень;

Вінниця – 11 500 гривень;

Дніпро – 11 000 гривень.

Що стосується доступних цін на оренду житла, то їх можна знайти в таких обласних центрах:

Черкаси – 10 000 гривень;

Хмельницький – 9 500 гривень;

Тернопіль – 9 400 гривень.

У яких містах середня вартість найнижча

Містами з найдешевшою орендою є Харків та Херсон. Там середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 4000 гривень. Також низькі ціни у таких містах, як:

Чернігів – 5 800 гривень;

Запоріжжя – 5 500 гривень;

Суми – 5 500 гривень;

Миколаїв – 5 000 гривень.

Цікаво, що Одеса раніше була серед найдорожчих міст, аое зараз посідає 14 місце в списку. Середня ціна там становить 7000 гривень.