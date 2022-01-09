Важливі деталі: 5 речей, які зроблять затишним будь-який будинок

Створення затишку – одне із провідних завдань дизайнерів, які працюють над створенням інтер'єру. Тож вони, як ніхто інший, знають методи, що допоможуть прикрасити будинок.

Фахівці переконують, що домогтися комфорту та затишку можна лише за допомогою кількох простих хитрощів. Розповідаємо про найцікавіші та найдоступніші.

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Різноманітність текстур

5 речей, які зроблять затишним будь-який будинок / Фото Unsplash

Найбільше затишку житловому приміщенню надає різноманітність текстур: від пухнастих диванних подушок до глянцевих меблів. Дизайнери рекомендують не боятися змішувати різні матеріали, але дотримуватись золотого стандарту – використовувати не більше чотирьох різних текстур в одній кімнаті.

Якісний килим

Килим правильного розміру вдало заповнить кімнату / Фото Unsplash

Ще один добрий спосіб додати кімнаті індивідуальності. Наразі на ринку є безліч моделей, однак дизайнери радять придбати довговічну річ, яка прослужить роками. Крім того, якісний килим з натуральних матеріалів та ненав'язливим малюнком миттєво надасть затишному вигляду навіть напівпорожній кімнаті.

Покривала та ковдри

5 речей, які зроблять затишним будь-який будинок / Фото Unsplash

Такий спосіб допоможе зробити затишнішою спальню. Застеляючи ліжко, використайте 2 пледи, які підкреслять кольорову гаму кімнати. Крім того, ви можете замінювати колір та матеріал відповідно до сезону.

Багато кімнатних рослин чи свіжозрізані квіти

Кімнатні рослини здатні "освіжити" простір без ремонту / Фото Unsplash

Досвідчені флористи знають, що кімнатні рослини оживлять будь-яке приміщення. Причому чим їх більше, тим краще. Щоб квіти було простіше доглядати, можна вибирати невибагливі види.

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Якщо часу на вазони немає, на допомогу прийдуть свіжі квіти. Й насамкінець – завжди є можливість придбати декоративні вази з сухоцвітами.

Мінімалістичний посуд у стилі кухні

5 речей, які зроблять затишним будь-який будинок / Фото Unsplash

Різнобарвні тарілки, які дісталися "у спадок" – це, звісно, мило та викликає ностальгію, але навряд чи допоможе досягнути бажаного затишку. Дизайнери інтер'єрів радять інвестувати в гарний та якісний набір посуду. Він миттєво додасть дизайнерську нотку у вашу кухню та їдальню.