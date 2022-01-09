Фахівці переконують, що домогтися комфорту та затишку можна лише за допомогою кількох простих хитрощів. Розповідаємо про найцікавіші та найдоступніші.

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Різноманітність текстур

5 речей, які зроблять затишним будь-який будинок / Фото Unsplash

Найбільше затишку житловому приміщенню надає різноманітність текстур: від пухнастих диванних подушок до глянцевих меблів. Дизайнери рекомендують не боятися змішувати різні матеріали, але дотримуватись золотого стандарту – використовувати не більше чотирьох різних текстур в одній кімнаті.

Якісний килим

Килим правильного розміру вдало заповнить кімнату / Фото Unsplash

Ще один добрий спосіб додати кімнаті індивідуальності. Наразі на ринку є безліч моделей, однак дизайнери радять придбати довговічну річ, яка прослужить роками. Крім того, якісний килим з натуральних матеріалів та ненав'язливим малюнком миттєво надасть затишному вигляду навіть напівпорожній кімнаті.

Покривала та ковдри

5 речей, які зроблять затишним будь-який будинок / Фото Unsplash

Такий спосіб допоможе зробити затишнішою спальню. Застеляючи ліжко, використайте 2 пледи, які підкреслять кольорову гаму кімнати. Крім того, ви можете замінювати колір та матеріал відповідно до сезону.

Багато кімнатних рослин чи свіжозрізані квіти

Кімнатні рослини здатні "освіжити" простір без ремонту / Фото Unsplash

Досвідчені флористи знають, що кімнатні рослини оживлять будь-яке приміщення. Причому чим їх більше, тим краще. Щоб квіти було простіше доглядати, можна вибирати невибагливі види.

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Якщо часу на вазони немає, на допомогу прийдуть свіжі квіти. Й насамкінець – завжди є можливість придбати декоративні вази з сухоцвітами.

Мінімалістичний посуд у стилі кухні

5 речей, які зроблять затишним будь-який будинок / Фото Unsplash

Різнобарвні тарілки, які дісталися "у спадок" – це, звісно, мило та викликає ностальгію, але навряд чи допоможе досягнути бажаного затишку. Дизайнери інтер'єрів радять інвестувати в гарний та якісний набір посуду. Він миттєво додасть дизайнерську нотку у вашу кухню та їдальню.