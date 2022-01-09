Фахівці переконують, що домогтися комфорту та затишку можна лише за допомогою кількох простих хитрощів. Розповідаємо про найцікавіші та найдоступніші.
Важливо Відомий девелопер назвав головні тенденції на ринку житла у 2022 році
Різноманітність текстур
5 речей, які зроблять затишним будь-який будинок / Фото Unsplash
Найбільше затишку житловому приміщенню надає різноманітність текстур: від пухнастих диванних подушок до глянцевих меблів. Дизайнери рекомендують не боятися змішувати різні матеріали, але дотримуватись золотого стандарту – використовувати не більше чотирьох різних текстур в одній кімнаті.
Якісний килим
Килим правильного розміру вдало заповнить кімнату / Фото Unsplash
Ще один добрий спосіб додати кімнаті індивідуальності. Наразі на ринку є безліч моделей, однак дизайнери радять придбати довговічну річ, яка прослужить роками. Крім того, якісний килим з натуральних матеріалів та ненав'язливим малюнком миттєво надасть затишному вигляду навіть напівпорожній кімнаті.
Покривала та ковдри
5 речей, які зроблять затишним будь-який будинок / Фото Unsplash
Такий спосіб допоможе зробити затишнішою спальню. Застеляючи ліжко, використайте 2 пледи, які підкреслять кольорову гаму кімнати. Крім того, ви можете замінювати колір та матеріал відповідно до сезону.
Багато кімнатних рослин чи свіжозрізані квіти
Кімнатні рослини здатні "освіжити" простір без ремонту / Фото Unsplash
Досвідчені флористи знають, що кімнатні рослини оживлять будь-яке приміщення. Причому чим їх більше, тим краще. Щоб квіти було простіше доглядати, можна вибирати невибагливі види.
До теми 7 кімнатних рослин, яким потрібно більше світла в осінньо-зимовий період
Якщо часу на вазони немає, на допомогу прийдуть свіжі квіти. Й насамкінець – завжди є можливість придбати декоративні вази з сухоцвітами.
Мінімалістичний посуд у стилі кухні
5 речей, які зроблять затишним будь-який будинок / Фото Unsplash
Різнобарвні тарілки, які дісталися "у спадок" – це, звісно, мило та викликає ностальгію, але навряд чи допоможе досягнути бажаного затишку. Дизайнери інтер'єрів радять інвестувати в гарний та якісний набір посуду. Він миттєво додасть дизайнерську нотку у вашу кухню та їдальню.