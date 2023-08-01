Будинок-гігант: який вигляд має садиба з 50 кімнатами

Один із найбільших будинків у Лексінгтоні, Кентуккі, з'явився на ринку нерухомості. Це гігант площею понад 2200 квадратних метрів, вартість якого становить 14,5 мільйона доларів.

"Коли я вперше зайшов туди, то був вражений. Єдине слово, що спало на думку, було "ідеально". Усе в цьому домі має музейну якість та абсолютно ідеальне… Нічого подібного не бачив", – згадує агент з лістингу Дуглас Шуерман.

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Будинок є одним із найбільших, якщо не найбільшим, у штаті

"Ми думаємо, що це, безсумнівно, найбільший будинок у Лексінгтоні, і ми вважаємо, що навіть найбільший у штаті Кентуккі", – каже Шуерман.

Попри те, що садибу збудували в старовинному стилі, вона не є давньою. Будинок датується лише 2001 роком.

Житло створили за зразком англійських садиб, які будували ще в 1600-х і 1700-х роках. Є припущення, що це початковий власник подорожував світом, роздивляючи різні англійські садиби. Згодом він об'єднав свої ідеї та придумав цей казковий будинок.

Відтоді, як перший власник побудував гігант на 50 кімнат, минуло 22 роки. Це місце було домівкою для ще двох власників.

Розкішний інтер'єр у білих та коричневих відтінках / Фото Jeff Walker Photos

Головна спальня розташована на першому поверсі, на другому – є ще п'ять, чотири з яких мають великі балкони. Ще дві спальні розташовані на третьому поверсі.

"Крім того, на другому поверсі у вас є окреме помешкання площею приблизно 200 квадратних метрів, у якому є дві великі спальні, повністю обладнана ванна кімната, вітальня, кухня, пральня та їдальня", – розповідає агент.

Будинок розташований на більш ніж 10 акрах, які рясніють ландшафтними садами з басейном і спортивними майданчиками. Це дуже мальовниче та відокремлене місце на закритій приватній алеї.