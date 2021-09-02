У пресрелізі компанії вказано, що масивний багатофункціональний комплекс, площею 370 тисяч квадратних метрів, стане другою за висотою будівлею в Африці та найбільшим готелем в Східній і Центральній Африці. Дизайн проєкту натхненний формою складених один на одного доміно.

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Старт проєкту є особливо очікуваним для авторів. Концепт, розроблений ще у 2009 році, був запропонований для забудовників В'єтнаму і Саудівської Аравії. Однак в обидвох випадках переговори не дали результатів через обмеження по висоті, бюджет, відсутність морського простору й ряд інших проблем.

Концепт одного з найвищих хмарочосів Африки / Фото Design Boom

Завдяки популярності у соціальних мережах, візуалізації потрапили до виконавчої групи AICL, яка запропонувала реалізувати об'єкт у Занзібарі.

Концепт одного з найвищих хмарочосів Африки / Фото Design Boom

Забудова буде реалізована на ділянці площею 20 гектарів. 70-поверхова споруда повинна стати й оглядовою вежею для туристів. Команда, яка відповідає за проєкт, переконана, що це допоможе зміцнити економіку Танзанії, яка постраждала через пандемію COVID-19.

Концепт одного з найвищих хмарочосів Африки / Фото Design Boom

Прогнозована вартість будівлі – 1,3 мільярда доларів. Тут розташовуватимуться готелі преміумкласу, 560 апартаментів, поле для гольфу, каплиця і стоянка для яхт.

Концепт одного з найвищих хмарочосів Африки / Фото Design Boom