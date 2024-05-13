Пенсіонер збудував на своєму подвір'ї 5-поверховий замок: скільки років йому знадобилося
Джерело:Daily Mail
76-річний пенсіонер Джеррі Халман звів п'ятиповерховий замок на задньому дворі своєї земельної ділянки. Диво архітектури розташоване в крихітному селі Блесдейке на півночі Нідерландів.
Над реалізацією своєї давньої ідеї чоловік працював аж 34 роки. Такий задум у пенсіонера з'явився ще в 1990 році.
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Результат справді вражає
Одного дня Джеррі Халман сказав своїй дружині: "Я готовий. Маю в голові повну картину, який вигляд матиме будівля – від фундаменту до прапора". Відтоді будівництво та облаштування замку стало його "пристрастю".
Чоловік збирав будівельні матеріали з десятків країн, а натхнення черпав у спадку Римської імперії, Стародавнього Єгипту та Китаю. Наприклад, на вершині замку звивається дракон з переробленого металу, а поруч з ним лежить кобра, яка була символом фараонів у Стародавньому Єгипті.
Замок на задньому дворі / Фото Jam Press
Раніше пенсіонер завідував крамницею костюмів, тому інтер'єр будівлі дуже цікавий. Всередині замку також дуже автентична атмосфера. У його цитаделі можна побачити чудернацьких персонажів, наприклад лицарів у блискучих обладунках та статую грецької богині Афродіти.
Варто зазначити, що на будівництво він витрачав тільки свої кошти. Чоловік каже, що нічого не рахував, тому не має жодного уявлення про загальну суму.