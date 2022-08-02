Організації, які відмовляться розкрити справжнього власника, зіткнуться з обмеженнями на продаж. Крім того, передбачаються штрафи та позбавлені волі строком до 5 років.

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Реєстр покликаний викорінити з ринку нерухомості олігархів, які намагаються приховати свої доходи

Відтепер будь-яка іноземна компанія, яка бажає придбати нерухомість у Великій Британії, повинна зазначити свого бенефіціарного власника та надати перевірену інформацію до Реєстраційної палати.

Правило поширюється і на тих, хто вже володіє нерухомим майном. Уряд надасть їм 6 місяців, щоб зареєструвати своїх бенефіціарних власників або керівників. Новий реєстр застосовується ретроспективно до майна, купленого з січня 1999 року в Англії та Уельсі та з грудня 2014 року в Шотландії.

Компаніям, які не виконуватимуть норму закону, загрожує кримінальна відповідальність – від штрафів до 2 500 фунтів стерлінгів на добу до позбавлення волі на строк до 5 років.

Ми чітко заявили, що Сполучене Королівство є місцем лише для законного бізнесу, і щоб бути вільними від корумпованих еліт із підозрілими багатствами, нам потрібно знати, хто чим володіє,

– прокоментував нововведення британський міністр з питань бізнесу Мартін Калланан.

Реєстр закордонних юридичних осіб є складовою законодавства, ухваленого в лютому 2022 року у відповідь на вторгнення росії в Україну. Як зазначають посадовці Британії, такі реформи допоможуть уряду викорінити російських олігархів та клептократів, які використовують британську землю для приховування незаконних доходів.