Коштує 0 фунтів стерлінгів: у Великій Британії продають "найдешевший будинок"

У мальовничій долині Верхній Дуле у Вельсі виставили на продаж "найдешевший будинок" у Великій Британії. Його початкова ціна становить 0 фунтів стерлінгів.

Чому будинок віддають майже безкоштовно та як він виглядає, розповідаємо далі.

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Що відомо про "найдешевший будинок" у Великій Британії

Занедбаний будинок площею близько 60 квадратних метрів знаходиться на околиці національного парку Bannau Brycheiniog неподалік від автотраси.

Навколо нього – мальовнича природа та пагорби. Однак саме житло перебуває у жахливому стані: знайти вхідні двері практично неможливо, адже будинок повністю заріс чагарниками та деревами.

Аукціоністам довелося прорубувати гілля, аби дістатися на територію. Все, на що вони зважилися – це відкрити двері. Ніхто не ризикнув зайти всередину через аварійний стан конструкції.

Ми попереджаємо потенційних покупців не заходити всередину через небезпеку для життя. Будівля фактично руйнується на очах,

– розповів представник аукціонного дому Paul Fosh Auctions Шон Ропер.

Він зазначив, що початкова ціна у 0 фунтів має на меті привернути увагу покупців до цієї пропозиції та можливості придбати житло за символічну суму.



Територія поблизу будинку мальовнича, але теж потребує очищення / Фото WNS

З огляду на стан будинку, зрештою його можна буде купити за кілька фунтів. Все залежатиме від того, скільки саме покупці готові заплатити,

– додав Ропер.

За словами експерта, попри повну занедбаність, це чудова нагода майже задарма придбати нерухомість у мальовничій місцевості Вельсу.

До слова, аукціон триватиме з 5 до 7 березня. Учасникам торгів радять ретельно оглянути об'єкт та реалістично оцінити всі ризики, перш ніж брати участь в аукціоні, бо є велика ймовірність того, що очікування не будуть відповідати реальності.