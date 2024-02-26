Звичайно, щоб придбати житло за ціною чашки кави, треба погодитися на певні умови та виконати їх у майбутньому. Та багато людей приймають їх і не вважають це проблемою, а навпаки – чудовою можливістю. Ось у яких містах найдешевші будинки, і як можна їх придбати.

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Самбука, Італія

У містах і селах з низькою щільністю населення місцева влада пропонує дуже дешеве житло. Вона це робить для того, щоб повернути "життя" в місцевість і уникнути появи порожніх будівель. Проте слід врахувати два нюанси:

будинки в Самбуці далеко не нові;

кожен, хто купить житло, зобов'язується відремонтувати його за 3 роки і витратити 15 тисяч євро.

Рубе, Франція

Місцева влада постійно розвиває місто і хоче, щоб його заселяли нові мешканці. Нерухомість там продають за 1 – 2 євро, але за цю вартість вона дуже стара. Умова тільки одна – прожити в будинку 5 років і вкласти пристойну суму в ремонт.

Нерухомість у Рубе / Фото Tribune de Geneve

Окутама, Японія

Японці вірять, що якщо в оселі трапилося лихо, наприклад, смерть людини, то жити там більше не можна. Тому місцеві залишають свої квартири і будинки, а іноземці купують їх.

Людині, яка придбала таку "зіпсовану" нерухомість, пропонують спеціальну програму, за якою вік нового власника має бути не більш ніж 43 роки. Прожити в будинку він має 22 роки – опісля житло привласнюється.

Буффало, США

У США існує програма під назвою Urban Homestead Program, за якою можна придбати житло за 1 євро, але треба виконати умови. Нові власники мають прожити в оселі 3 роки та суттєво вкластися в ремонт

Влада Буффало не хоче зносити старі будинки й інвестувати в оновлення теж, а завдяки цій програмі їх ремонтують самі мешканці за власний кошт.