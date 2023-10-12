Сказати, що цей унікальний будинок у північному окрузі Сан-Дієго барвистий, було б значним применшенням. Багато яскравих кольорів в інтер'єрі закликають назвати його веселковим чи навіть цукерковим.

Зверніть увагу Будівництво буде локомотивом розвитку, – девелопер про перспективи українського ринку житла

Усі яскраві кольори зібрали в одному інтер'єрі

Веселкове житло площею 480 квадратних метрів зараз продають за 1 250 000 доларів. На ціну повпливала вартість меблів, які виготовляли на замовлення.

Зовні будинок звичайний, екстер'єр зроблений у темно-синьому та яскраво-блакитному відтінках. Веселощі починаються з вхідних світло-фіолетових дверей, які мають різноколірні віконця. А за ними – справжній веселковий світ.

Усе починається з вхідних дверей / Фото San Diego MLS

Помаранчеві балки на стелі, блакитні й червоні двері, рожевий, фіолетовий, зелений та інші різноколірні стільці – усе це застає зненацька. Здається, наче ви потрапили у світ фантазій, але це реальність. Такий інтер'єр захотіли власники – і вони втілили свою ідею.

Є багато місця для розваг у вітальні та вітальні, кожна з власним каміном та обідньою зоною з барною стійкою.

Скрізь яскраві кольори / Фото San Diego MLS

У будинку є три спальні з трьома ванними кімнатами кожна, кухня-їдальня, вітальня. На задньому дворі є басейн, ландшафтна тераса та ще одна вітальня просто неба. Також до власності належить підвал площею 46 "квадратів", який весь час пустував. Перший слід там залишать вже нові власники.