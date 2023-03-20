Найяскравіший дім: як виглядає інтер'єр, де зібрали "всі кольори веселки"

У каліфорнійському курортному місті Палм-Спрінгз продають житло з дуже яскравим інтер'єром. Для фанатів соковитих відтінків цей будинок – просто рай.

Цей приголомшливий будинок у веселковому стилі побудували в 1967 році. Цікаво, що за час існування, його майже не ремонтували.

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Інтер'єр "засліплює"

Будинок вміщує три спальні та три ванні кімнати. Спальня виконана в рожевому кольорі з плюшевим узголів'ям вздовж усієї стіни.

Підлога вкрита нескінченним килимом кольору фуксії. Усі меблі підібрані в тон. Стіни вкриті квітковими шпалерами. Усюди, де немає вікон та шпалер, встановлені дзеркала.

Рожева спальня для власників дому/ Фото Clinton Meyer

У вітальні майже все в зеленому кольорі, за винятком позолоченого столу та настінного дзеркала.

Кухня з помаранчевими акцентами має рідкісну кахельну підлогу. Гостьова спальня зроблена в блакитних відтінках. До неї гості заходять через "золоті ворота".

Кімнати в кольорах веселки / Фото Clinton Meyer

Біля будинку, в центрі двору, є наземний басейн і гідромасажна ванна. Власники продають нерухомість за 2,29 мільйона доларів.