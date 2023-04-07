Дизайнери пропонують безліч варіантів оновлення інтер'єру. Серед перших рекомендацій – позбавитися від важких штор й інших декоративних елементів, які вже не актуальні. Масивні прикраси треба змінити на легкі й повітряні деталі.

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Весняний декор

Сезонні зміни не обов'язково пов'язані з ремонтом. Достатньо дослухатися до порад провідних фахівців.

Колірна палітра. Весна асоціюється з квітами та зеленню, тому варто звернути увагу на такі кольори. Приємні відтінки поліпшать настрій і переконають вас в тому, що настала тепла пора.

Весна асоціюється з квітами та зеленню, тому варто звернути увагу на такі кольори. Приємні відтінки поліпшать настрій і переконають вас в тому, що настала тепла пора. Нові аксесуари . Дизайнери радять вибирати предмети в сільському стилі і віддавати перевагу натуральним матеріалам.

. Дизайнери радять вибирати предмети в сільському стилі і віддавати перевагу натуральним матеріалам. М'який текстиль. У вашому будинку, мабуть, є вироби з шерсті або оксамиту. Складно уявити весняний інтер'єр у поєднанні з цими тканинами. Замініть їх на прості і легкі, наприклад, шовк.

Додати свіжості в інтер'єр можна за допомогою кімнатних рослин. Прикрасьте камін невеликими квітковими горщиками і забудьте про зимовий холод. Також ви можете купити свіжі квіти й створити чудові композиції у вазах.

Інтер'єр освіжить навіть звичайний букет квітів / Фото Getty Images