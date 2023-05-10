Переживе вас: як обрати довговічну підлогу

Вдало обрана та якісна підлога не лише підкреслить стильний дизайн у квартирі чи будинку, але й може позбавити вас багатьох турбот на роки.

Сьогодні на ринку існує безліч варіантів як для покупців, які воліли б зекономити, так і для тих, хто хоче зробити оселю розкішною та дорогою. Допоможе зробити вдалий вибір 24 канал.

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Яка підлога практична та стильна

Плитка

Першою у списку буде вологостійка та універсальна плитка. Багато хто боїться її прохолоди, проте проблему легко вирішить підігрів підлоги. Список переваг цього покриття і справді вражає: міцність, зносостійкість і тривалий термін експлуатації. На ринку є представлені різні розміри, моделі, кольори, оформлення та текстури, тож експериментувати та підбирати найкращий можна довго. У своїй домівці ви можете встелити підлогу не лише традиційними екземплярами, але й імітацією природних матеріалів, зокрема дерева, піску, каміння чи металу.

Плитка надійна та довговічна / Фото Pexels

З недоліків: кахель – крихкий матеріал, який легко може пошкодити падіння важкого предмета. Від таких неприємних ситуацій ніхто не застрахований, проте пошкоджену плитку можна замінити, а ще на початковому етапі варто обирати якомога міцніший матеріал.

Ламінат

Цей варіант покриття набув неабиякої популярності, адже має головну перевагу – низька ціна. На жаль, вона й свідчить про якість продукту. Гарантувати, що ламінат "подружиться" з мокрим миттям підлоги, потопом чи жирними забрудненнями на кухні, не може ніхто, а от про ризики та негативні наслідки можна говорити дуже багато.



Ламінат – не гарантія якості / Фото Pexels

Щодо навантаження, яке може витримувати така підлога, хвилюватись не варто, адже з роками виробники неабияк вдосконалили свій продукт, тож він гарно витримує навіть меблі великої ваги.

Паркет



Вартісний вклад у довічне міцне покриття / Фото Pexels

Класика, яка знайома багатьом, але наважитись на такий вибір може далеко не кожен. Вся справа в ціні, яка перевершує усі інші види покриття, проте вартує ваших вкладень. Згадайте старенький паркет у домівці бабусі – він досі там стоїть, можливо не в найкращому вигляді, але він служить надійним покриттям для підлоги. Щоправда, за тривалий термін експлуатації потрібно платити ретельним доглядом.