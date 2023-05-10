Сегодня на рынке существует множество вариантов как для покупателей, которые предпочли бы сэкономить, так и для тех, кто хочет сделать дом роскошным и дорогим. Поможет сделать удачный выбор 24 канал.

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Какой пол практичный и стильный

Плитка

Первой в списке будет влагостойкая и универсальная плитка. Многие боятся ее прохлады, однако проблему легко решит подогрев полов. Список преимуществ этого покрытия действительно впечатляет: прочность, износостойкость и длительный срок эксплуатации. На рынке представлены различные размеры, модели, цвета, оформления и текстуры, поэтому экспериментировать и подбирать лучший можно долго. В своем доме вы можете устилать пол не только традиционными экземплярами, но и имитацией природных материалов, в частности дерева, песка, камней или металла.

Плитка надежная и долговечная / Фото Pexels

Из недостатков: кафель – хрупкий материал, который легко может повредить падение тяжелого предмета. От таких неприятных ситуаций никто не застрахован, однако поврежденную плитку можно заменить, а еще на начальном этапе следует выбирать более прочный материал.

Ламинат

Этот вариант покрытия приобрел немалую популярность, ведь имеет главное преимущество – низкая цена. К сожалению, она и свидетельствует о качестве продукта. Гарантировать, что ламинат "подружится" с мокрой мойкой полов, потопом или жирными загрязнениями на кухне, не может никто, а вот о рисках и негативных последствиях можно говорить очень много.



Ламинат – не гарантия качества / Фото Pexels

Относительно нагрузки, которую может выдерживать такой пол, волноваться не стоит, ведь с годами производители изрядно усовершенствовали свой продукт, поэтому он хорошо выдерживает даже мебель большого веса.

Паркет



Вклад в пожизненное прочное покрытие / Фото Pexels

Классика, которая знакома многим, но решиться на такой выбор может далеко не каждый. Все дело в цене, которая превосходит все другие виды покрытия, но стоит ваших вложений. Вспомните старенький паркет в доме бабушки – он до сих пор там стоит, возможно не в самом лучшем виде, но он служит надежным напольным покрытием. Правда, за длительный срок эксплуатации нужно платить тщательным уходом.