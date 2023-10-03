Кухонний атитренд: які стільниці дизайнери вважають застарілими та радять уникати у 2024 році

Під час ремонту кухні люди дуже багато думають про вибір кухонних шаф, але зовсім не приділяють увагу стільницям. Тож дизайнери вирішили розповісти про їхню важливість і дати поради щодо вибору такої важливої деталі в дизайні інтер'єру.

Стільниці, безумовно, стоять набагато далі в "списку важливості", але візуально вони займають стільки ж місця на вашій кухні. І вони є найбільш потрібними поверхнями у вашому домі, адже на стільницях ми виконуємо всі процеси приготування й оформлення страв. Ось чому дизайнери завжди рекомендують подумати про тип кухонної стільниці.

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Існує дуже багато матеріалів, з яких роблять стільниці, і всі вони мають плюси та мінуси. Тож експерти вирішили розповісти не про це, а про антитренди. Дізнайтеся, які кухонні стільниці вже не актуальні, і яких поверхонь варто уникати у 2024 році.

Гранітні

Граніт є популярним матеріалом для виготовлення кухонних стільниць. Його великою перевагою є те, що він міцний і відносно доступний серед інших каменів. Однак певні візерунки та кольори на граніті можуть зіпсувати зовнішній вигляд кухні.

Дизайнери мають на увазі ті види граніту, які використовували в дизайні класичних кухонь 1990-х років та на початку 2000-х. Вони коричневі або бежеві з блискучим, насиченим відтінком. Такі види граніту не мають місця на сучасних кухнях.

"Хоча граніт часто є бюджетним варіантом, кварц був би набагато кращим матеріалом в тих же цінових межах", – каже дизайнерка Меган Еванс

З плитки

Плиткова стільниця дуже непрактична і до того ж має застарілий вигляд. Якщо її зроблять неправильно, то у вас буде кухня 80-х. Чи буде це в тренді наступного року? Ви ніколи не можете бути впевнені.

"Також керамічна плитка може дуже легко тріснути – від падіння горнята, важкої сковороди або навіть від просто неправильного догляду. Це ускладнює процес приготування їжі", – кажуть дизайнери.

Плиткова кухонна стільниця / Фото Mosaic Factory

Мармурові

Любов до мармурових стільниць у багатьох дуже сильна вже кілька років. Вони є найдорожчим варіантом, але чи варті вкладень? Можливо, ні.

Мармур стає антитрендом, як і керамічна плитка, бо за ним дуже важко доглядати. Людей це втомлює.

"Мармур неміцний і легко стирається. Якщо ви любите, як виглядає мармур, але хочете більш практичний варіант, рекомендуємо кварц. Він естетичний і надзвичайно міцний", – кажуть дизайнери.