Які кухні будуть в тренді вічно: це справжнє естетичне задоволення
Джерело:Homes & Gardens
Існує безліч стилів, які можна обрати для кухні, але кожен з них з часом стає неактуальним. Дизайнери розповіли про стиль, який ніколи не вийде з моди.
Готові дізнатися, який стиль завжди буде трендовим на кухні? Обережно, він може надихнути вас на ремонт.
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Яка кухня буде вічно в тренді
Якщо ви плануєте ремонт кухні, для дизайну оберіть стиль шейкер. Головною ознакою та вимогою цього стилю є якісні, прості та дуже красиві кухонні шафи. Саме через них шейкер визнали позачасовим стилем, який постійно обирають у різних куточках світу.
У красі та довговічності шаф шейкер годі й сумніватися. Адже за задумом, навіть задня частина шафи повинна виглядати так само добре, як передня. Усі шафи обов'язково мають бути виготовлені з якісної, твердої деревини. Зекономити тут не вдасться, бо інакше це вже буде не шейкер, а його дешева копія.
Для акценту на кухнях часто обирають одну стіну й розвішують на ній різні дрібні приладдя або ж розписують вручну.
"Кухня, розписана вручну, особливо добре виглядає завдяки своїй незмінній привабливості та можливості час від часу її перефарбовувати, щоб створити інший вигляд і відчуття", – каже засновниця британської студії дизайну Studio Duggan Тіффані Дагган.
Також для родзинки дизайнери радять поставити на кухні одну старовинну фарфорову шафу або буфет, щоб трохи "розвіяти" монотонність вбудованих шаф.
Кухні-шейкери є одними з найбільш універсальних варіантів, які підходять для будь-якого типу будинку: від сучасних квартир до котеджів. Вони помітно додають тепла й затишку, тож дизайнери щиро рекомендують.