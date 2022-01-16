Від яких речей слід позбутися: дизайнери інтер'єрів назвали трендові та застарілі рішення

Новий сезон привносить в інтер'єр нові тренди та водночас показує, що в наших будинках вийшло із моди та потребує оновлення.

Видання Insider поговорило із провідними дизайнерами інтер'єру, щоб з'ясувати, що зміниться у 2022 році. Зібрали найважливіше.

Варто знати Відомий девелопер назвав головні тенденції на ринку житла у 2022 році

Топ-6 трендів сезону

Максималізм

Максималізм в інтер'єрі / Фото artigianamente-blog

За словами Йоселіна Кастро, старшого дизайнера інтер'єрів Mackenzie Collier Interiors, мінімалістська естетика, яка переважала останні кілька років заміниться яскравими кольорами та візерунками.

Яскраві кольори та сміливі принти об'єднаються, щоб створити простори, які надихають і підвищують продуктивність,

– розповідає Кастро.

Він пропонує експериментувати із текстурами та освітленням, щоб побачити, як кімната оживає.

Екологічний дизайн

Натуральні елементи у вітальні / Фото Pinterest

За словами Кастро, замовники все активніше інтегрують енергоефективні продукти у свої приміщення, щоб зменшити кінцеву вартість опалення та освітлення приміщень. Крім цього, люди все активніше обирають екологічні меблі та декор, зазначає Карен Гутьєррес, дизайнер інтер'єрів у Mackenzie Collier Interiors.

Вінтажні меблі

В моду повертаються вінтажні елементи / Фото entermyattic

Люди все частіше обиратимуть стійкі предмети для облаштування дому. Щоб зменшити вуглецевий слід, зумовлений виготовленням та транспортацією нових меблів, більшість споживачів шукають, як вписати у простір вінтаж.

Окрім якості таких меблів, дизайнери наголошують на тому, що це допоможе зекономити кошти та попіклуватися про навколишнє середовище.

Рослини в інтер'єрі

Рослини в інтер'єрі / Фото Pinterest

За словами Кастро, масивні рослини здатні прикрасити простір темно-зеленими тонами та сміливими текстурами, крім того, вони є найдоступнішими аксесуарами, які здатні оживити приміщення. Як бонус, рослини покращують якість повітря та допомагають знизити рівень стресу.

Землянисті відтінки

Інтер'єр з використанням землянистих відтінків / Фото arquitecturaydiseno

Від шоколадно-коричневого до кремового – всі ці відтінки будуть трендовими у 2022 році.

Скульптурні меблі

Скульптурні меблі / Фото architecturaldigest

Меблі з вигинами будуть у центрі уваги впродовж усього року. Скульптурні вироби візуально розвантажують приміщення та роблять його значно м'якшим.

Від чого варто позбутися

Нейтральна або повністю біла палітра

Повністю білий інтер'єр виглядає нудно / Фото designwash

Гутьєррес вважає, що нині мінімалістська, повністю нейтральна естетика є нудною.

Мінімалізм не обов'язково має бути повністю білим. Додайте природні елементи, зелень та різні текстури, щоб підкреслити індивідуальність,

– ділиться експерт.

Декор із цитатами

Декор із цитатами застарів / Фото Pinterest

Мистецтво та аксесуари зі цитатами, які почали набирати популярності у 2014 році, йдуть у минуле. Ця тенденція, яка зазвичай спостерігається в дизайні кантрі, відживає і люди нарешті готові до витончених та абстрактних деталей у інтер'єрі.

Простори з однією функцією

Новий час вимагає багатофункціональних приміщень / Фото Unsplash

Зараз у моді багатофункціональні простори: кухня – місце не лише для приготування їжі, але й офіс, а підвал може стати домашнім кінотеатром.

Меблеві гарнітури

Дизайнери радять уникати купівлі цілого комплекту меблів / Фото furnitureurban

Гутьєррес додає, що дизайнери радять уникати купівлі цілого комплекту меблів, оскільки однакові текстури та кольори роблять простір нудним й застарілим.

Кухонна техніка із нержавіючої сталі

Використовуйте кольорову побутову техніку / Фото Unsplash

З широким вибором кольорів побутової техніки, відпала потреба обирати стандартні речі з нержавіючої сталі. Ви можете придбати білу чи повністю чорну техніку, щоб підкреслити настрій кухні.