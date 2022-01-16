Від яких речей слід позбутися: дизайнери інтер'єрів назвали трендові та застарілі рішення
Джерело:Insider
Новий сезон привносить в інтер'єр нові тренди та водночас показує, що в наших будинках вийшло із моди та потребує оновлення.
Видання Insider поговорило із провідними дизайнерами інтер'єру, щоб з'ясувати, що зміниться у 2022 році. Зібрали найважливіше.
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Топ-6 трендів сезону
Максималізм
За словами Йоселіна Кастро, старшого дизайнера інтер'єрів Mackenzie Collier Interiors, мінімалістська естетика, яка переважала останні кілька років заміниться яскравими кольорами та візерунками.
Яскраві кольори та сміливі принти об'єднаються, щоб створити простори, які надихають і підвищують продуктивність,
– розповідає Кастро.
Він пропонує експериментувати із текстурами та освітленням, щоб побачити, як кімната оживає.
Екологічний дизайн
За словами Кастро, замовники все активніше інтегрують енергоефективні продукти у свої приміщення, щоб зменшити кінцеву вартість опалення та освітлення приміщень. Крім цього, люди все активніше обирають екологічні меблі та декор, зазначає Карен Гутьєррес, дизайнер інтер'єрів у Mackenzie Collier Interiors.
Вінтажні меблі
Люди все частіше обиратимуть стійкі предмети для облаштування дому. Щоб зменшити вуглецевий слід, зумовлений виготовленням та транспортацією нових меблів, більшість споживачів шукають, як вписати у простір вінтаж.
Окрім якості таких меблів, дизайнери наголошують на тому, що це допоможе зекономити кошти та попіклуватися про навколишнє середовище.
Рослини в інтер'єрі
За словами Кастро, масивні рослини здатні прикрасити простір темно-зеленими тонами та сміливими текстурами, крім того, вони є найдоступнішими аксесуарами, які здатні оживити приміщення. Як бонус, рослини покращують якість повітря та допомагають знизити рівень стресу.
Землянисті відтінки
Від шоколадно-коричневого до кремового – всі ці відтінки будуть трендовими у 2022 році.
Скульптурні меблі
Меблі з вигинами будуть у центрі уваги впродовж усього року. Скульптурні вироби візуально розвантажують приміщення та роблять його значно м'якшим.
Від чого варто позбутися
Нейтральна або повністю біла палітра
Гутьєррес вважає, що нині мінімалістська, повністю нейтральна естетика є нудною.
Мінімалізм не обов'язково має бути повністю білим. Додайте природні елементи, зелень та різні текстури, щоб підкреслити індивідуальність,
– ділиться експерт.
Декор із цитатами
Мистецтво та аксесуари зі цитатами, які почали набирати популярності у 2014 році, йдуть у минуле. Ця тенденція, яка зазвичай спостерігається в дизайні кантрі, відживає і люди нарешті готові до витончених та абстрактних деталей у інтер'єрі.
Простори з однією функцією
Зараз у моді багатофункціональні простори: кухня – місце не лише для приготування їжі, але й офіс, а підвал може стати домашнім кінотеатром.
Меблеві гарнітури
Гутьєррес додає, що дизайнери радять уникати купівлі цілого комплекту меблів, оскільки однакові текстури та кольори роблять простір нудним й застарілим.
Кухонна техніка із нержавіючої сталі
З широким вибором кольорів побутової техніки, відпала потреба обирати стандартні речі з нержавіючої сталі. Ви можете придбати білу чи повністю чорну техніку, щоб підкреслити настрій кухні.