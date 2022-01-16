Издание Insider поговорило с ведущими дизайнерами интерьера, чтобы выяснить, что изменится в 2022 году. Собрали самое важное.
Стоит знать Известный девелопер назвал главные тенденции на рынке жилья в 2022 году
Топ-6 трендов сезона
Максимализм
Максимализм в интерьере / Фото artigianamente-blog
По словам Йоселина Кастро, старшего дизайнера интерьеров Mackenzie Collier Interiors, минималистская эстетика, которая преобладала последние несколько лет, заменится яркими цветами и узорами.
Яркие цвета и смелые принты объединятся, чтобы создать вдохновляющие и повышающие производительность пространства,
– рассказывает Кастро.
Он предлагает экспериментировать с текстурами и освещением, чтобы увидеть, как комната оживает.
Экологический дизайн
Натуральные элементы в гостиной / Фото Pinterest
По словам Кастро, заказчики все активнее интегрируют энергоэффективные продукты в свои помещения, чтобы снизить конечную стоимость отопления и освещения помещений. Кроме того, люди все активнее выбирают экологическую мебель и декор, отмечает Карен Гутьеррес, дизайнер интерьеров в Mackenzie Collier Interiors.
Винтажная мебель
В моду возвращаются винтажные элементы / Фото entermyattic
Люди все чаще будут выбирать стойкие предметы для обустройства дома. Чтобы уменьшить углеродный след, обусловленный изготовлением и доставкой новой мебели, большинство потребителей ищут, как вписать в пространство винтаж.
Кроме качества такой мебели, дизайнеры отмечают, что это поможет сэкономить средства и позаботиться об окружающей среде.
Растения в интерьере
Растения в интерьере / Фото Pinterest
По словам Кастро, массивные растения способны украсить пространство темно-зелеными тонами и смелыми текстурами, кроме того, они являются доступными аксессуарами, которые способны оживить помещение. Как бонус, растения улучшают качество воздуха и помогают снизить уровень стресса.
Землянистые оттенки
Интерьер с использованием землянистых оттенков / Фото arquitecturaydiseno
От шоколадно-коричневого до кремового – все эти оттенки будут трендовыми в 2022 году.
Скульптурная мебель
Скульптурная мебель / Фото architecturaldigest
Мебель с изгибами будет в центре внимания на протяжении всего года. Скульптурные изделия визуально разгружают помещение и делают его более мягким.
От чего стоит избавиться
Нейтральная или полностью белая палитра
Полностью белый интерьер выглядит скучно / Фото designwash
Гутьеррес считает, что ныне минималистская, полностью нейтральная эстетика порядком надоела.
Минимализм необязательно должен быть полностью белым. Добавьте природные элементы, зелень и различные текстуры, чтобы подчеркнуть индивидуальность,
– делится эксперт.
Декор с цитатами
Декор с цитатами устарел / Фото Pinterest
Искусство и аксессуары с цитатами, которые стали набирать популярность в 2014 году, уходят в прошлое. Эта тенденция, которая обычно наблюдается в дизайне кантри, отживает и люди наконец-то готовы к изящным и абстрактным деталям в интерьере.
Пространства с одной функцией
Новое время требует многофункциональных помещений / Фото Unsplash
Сейчас в моде многофункциональные просторы: кухня – место не только для приготовления пищи, но и офис, а подвал может стать домашним кинотеатром.
Мебельные гарнитуры
Дизайнеры советуют избегать покупки целого комплекта мебели / Фото furnitureurban
Гутьеррес добавляет, что дизайнеры советуют избегать покупки целого комплекта мебели, поскольку одинаковые текстуры и цвета делают простор скучным и устаревшим.
Кухонная техника из нержавеющей стали
Используйте цветную бытовую технику / Фото Unsplash
С широким выбором цветов бытовой техники отпала необходимость выбирать стандартные вещи из нержавеющей стали. Вы можете приобрести белую или черную технику, чтобы подчеркнуть настроение кухни.