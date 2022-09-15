До відбудови Ірпеня приєднається архітектор з Чилі: що він спроєктує

Консультант-архітектор Irpin reconstruction summit Крістіан Віттіг з Чилі, який активно займається промоцією відбудови Ірпеня, розпочав розробку кількох архітектурних проєктів для міста.

Зараз команда архітектора працює над ескізним проєктом Бібліотечно-культурного центру товариства письменників і поетів Ірпеня та ще трьома об'єктами.

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Днями архітектор разом із тимчасово повіреним у справах України в Республіці Чилі Владиславом Богорадом розповіли про Ірпінь на церемонії відкриття польсько-української антивоєнної виставки дитячих малюнків. Експозиція відкрилася в культурному центрі чилійської поліції.

Посол України з гордістю коментував роботу, яку виконує наша команда з Чилі для Ірпеня,

– розповідає Крістіан Віттіг.

Крістіан Віттіг є архітектором-консультантом офісу Though, Integral Infrastructure and Urban Planning Solutions та стратегічним консультантом фундації La Fuente, яка відповідальна за планування та імплементацію нових освітніх просторів, насамперед бібліотек.

У липні цього року Крістіан відвідав Ірпінь. Після цього він розповів про бачення відбудови міста. Зокрема, за його словами, слід уникати зведення багатоповерхівок та проєктувати міські парки.

Непогано було б повністю знести старі радянські будівлі та будинки, що постраждали унаслідок війни, які не підлягають відновленню, щоб побудувати на їхньому місці парки з меморіалами, майданчиками для дітей, зеленими насадженнями,

– зазначив архітектор.

Він також запропонував міській владі побудувати систему парків в Ірпені, об’єднаних велосипедними маршрутами. Це дозволить велосипедистам чи людям на електросамокатах пересуватися по місту, не сходячи з дистанції.