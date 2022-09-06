Влада пообіцяла збудувати 120 тисяч осель коштом конфіскованих активів росіян

З початком повномасштабного вторгнення темпи житлового будівництва в Україні значно впали. Проте зараз на деокупованих територіях та у безпечних регіонах девелопери повернулися на об'єкти.

Про це розповіла голова політичної партії "Слуга Народу" Олена Шуляк. Вона наголосила, що паралельно над питанням забезпечення житлом українців працює держава.

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Будівництво активно відновлюється

Шуляк зазначила, що на вільних та деокупованих територіях роботи почали відновлюватися ще в травні.

Станом на початок літа відновилися 40% від обсягів житлового будівництва в Києві, понад 60% – на Одещині та до 90% – у західних областях,

– констатує Шуляк.

За її словами, десятки тисяч людей в Україні потребують житла, й держава за підтримки міжнародних партнерів планує його надати. Зокрема парламент має розглянути у другому читанні законопроєкт, який передбачає компенсацію за втрачене житло за принципом "метр за метр". Програма фінансуватиметься донорськими коштами, а також коштом конфіскованих активів росії.

Наразі йдеться про капітальний ремонт і нове будівництво, принаймні, 120 тисяч осель, з яких 75 тисяч – це квартири,

– зазначила очільниця "Слуги Народу".

Вона підкреслила, що ці дані стосуються лише житла. Окремо держава займеться питанням відновлення соціальної та транспортної інфраструктури.