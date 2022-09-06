Об этом рассказала глава политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк. Она подчеркнула, что параллельно над вопросом обеспечения жильем украинцев работает государство.

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Строительство активно возобновляется

Шуляк отметила, что на свободных и деоккупированных территориях работы начали возобновляться еще в мае.

По состоянию на начало лета возобновились 40% объемов жилищного строительства в Киеве, более 60% – в Одесской области и до 90% – в западных областях,

– констатирует Шуляк.

По ее словам, десятки тысяч людей в Украине нуждаются в жилье, и государство при поддержке международных партнеров планирует его предоставить. В частности, парламент должен рассмотреть во втором чтении законопроект, предусматривающий компенсацию за утраченное жилье по принципу "метр за метр". Программа будет финансироваться донорскими средствами, а также за счет конфискованных активов россии.

Речь идет о капитальном ремонте и новом строительстве, по крайней мере, 120 тысяч домов, из которых 75 тысяч – это квартиры,

– отметила глава "Слуги Народа".

Она подчеркнула, что эти данные касаются только жилья. Отдельно государство займется вопросом восстановления социальной и транспортной инфраструктуры.