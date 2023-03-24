Рай для самітника: у Британії можна орендувати "відрізаний від світу" будинок

Цей будинок у Британії офіційно можна назвати "відрізаним від світу". Адже дістатися до нього можна лише пішки. Також у помешканні немає електрики та інтернету.

Цей дім розташований на території Озерного краю, яка перебуває під охороною. Він стане улюбленим місцем самітників або будь-кого, хто хоче пожити наодинці. Помешкання можна орендувати на ніч за 28,50 фунтів стерлінгів (близько 1 300 гривень).

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"Найсамотніший будинок Британії"

Дім навколо оточує неймовірна дика природа, а зсередини відкриваються захопливі краєвиди. Щоб дістатися до найближчого села, треба пройти пішки 1 годину 20 хвилин, тож часу помилуватися навколишнім середовищем буде достатньо.



Навколо немає ні душі / Фото Tim Stewart

У помешканні є шість спалень та п'ять ванних кімнат. Майже 200-річний будинок обладнаний сонячними батареями, щоб дають освітлення та гарячу воду. Опалюють дім лише дров'яними печами.



Вітальня в "найсамотнішому будинку" / Фото Tim Stewart

Вперше будинок виставили на продаж у 2021 році за 1,8 мільйона доларів, але його ніхто не купив. Очевидно, через "відрізаність від світу".

У листопаді він повернувся на ринок. Цього разу його продають вже із земельною ділянкою приблизно за 12,2 мільйона доларів. Та наразі будинок вже ще здають в оренду для безстрашних шукачів пригод, які бажають відчути дику природу.