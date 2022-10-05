Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє 24 канал. Як саме держава працюватиме із заявками щодо пошкодженого майна – далі.

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Власники пошкодженого житла зможуть самостійно обирати нову нерухомість

За останніми даними, в Дію надійшло 267 тисяч заявок від українців, які втратили нерухоме майно. Це більш ніж 19 мільйонів метрів квадратних. Більшість із них повністю зруйновані, інші – пошкоджені лиш частково. Як розповіла Шуляк, щоб відновити цей об'єм пошкодженого майна, знадобиться приблизно 2 роки. Проте наразі це не кінцеві дані.

Це не остаточні цифри, тому що це ті люди, які мають доступ, або мають інформацію про своє житло. Вони могли внести такі дані до Дії. Але ці 19 мільйонів можуть перетворитися на більшу суму,

– зазначила вона.

За словами депутатки, наразі житло ділять на 2 категорії:

зруйноване;

те, яке можна відремонтувати.

Щодо другого – відповідні роботи вже проводяться військовими держадміністраціями в деокупованих областях – Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівській. До опалювального сезону тут, за словами Шуляк, планують встановити вікна, полагодити дахи. Кошти на це виділяються з резервного фонду.

Також у парламенті активно обговорюють заходи, направлені на компенсацію зруйнованого житла. Шуляк запевнила, що у державний бюджет 2023 року закладуть відповідні фінанси та механізми, аби українці змогли використати компенсацію держави, не чекаючи репарації та якомога швидше отримати нове житло.

Це будуть нові гроші. Ти їх будеш отримувати у вигляді, скажімо, віртуальних грошей і зможеш використати їх безпосередньо на придбання метрів квадратних,

– ділиться планами Шуляк.

Вона зазначила, що держава дасть повну свободу дій щодо вибору майбутнього житла, а людина, яка звернулася за компенсацією, зможе купити нерухомість "не за місцем прописки". Це допоможе швидше адаптуватися тим, хто переїхав у інші регіони країни або переніс свій бізнес.

Крім того, такі покупці зможуть додати до компенсацій і власні заощадження та придбати, приміром, будинок замість квартири.