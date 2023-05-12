Скільки місця потрібно виділити між душем і туалетом

Між душем і туалетом має бути достатньо місця. Адже це впливатиме на зручність та функціональність у майбутньому.

Є багато речей у ванній кімнаті, які залежать від розміру самого приміщення. Проте відстань між душем і туалетом, завжди слід враховувати незалежно від того, з яким простором ви працюєте.

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Скільки місця потрібно зробити між душем і туалетом

"Секрет ванної кімнати полягає в тому, щоб дотримуватись правил щодо відстані та розміщення предметів. Рекомендовано мати принаймні 45-сантиметровий зазор збоку від унітазу та 76 сантиметрів щілини спереду, щоб його було легко чистити та використовувати", – пояснює директор з дизайну BC Designs Баррі Катчі.



Збоку від унітазу та спереду має бути достатньо місця / Фото ContractorBhai

Коли мовиться про відстань між душем і туалетом, ви повинні переконатися, що той, хто користується ними, може робити це безпечно та комфортно. Це особливо важливо тоді, коли ви живете з дітьми чи домашніми тваринами.

Експертка з технічного обслуговування Лідія Луксфорд водночас припускає, що розміщення туалету відносно ванної та навпаки більше залежить від особистих уподобань і того, що дозволяє простір.



Усе має бути розміщено так, аби вам було зручно / Фото Vevano

"З боку до боку, я завжди залишаю мінімум 15 сантиметрів з кожного боку туалету ... це більше вниз, щоб отримати доступ і можливість безперешкодно користуватися туалетом, – каже Луксфорд.