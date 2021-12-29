Інвестиції в житлові метри вважаються вигідною, якщо правильно вибрати об'єкт. Так вважає оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Експертка додає, що повернення вкладених коштів не забариться — через 1,5 – 2 роки ви зможете отримати квартиру на продаж з вартістю, що підросла. А це 25 – 35% у середньому в сегменті комфорт+ та від 35% у бізнес-класі.

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Переваги комерційної нерухомості у складі ЖК

Багатофункціональні ЖК без якісної інфраструктури неможливі, а доступ до лояльної аудиторії за місцем серед малого та середнього бізнесу дуже цінується. Ви зможете або здавати в оренду приміщення, або продати,

– зазначає Берещак.

Експертка додає, що орендна стратегія, націлена на комерційну нерухомість навіть працює краще, аніж у випадку із житловими приміщеннями.

За останній рік ставки оренди на приміщення стріт-рітейлу у складі ЖК в середньому по ринку зросли на 7 – 10% залежно від об'єкта та характеристик приміщення. Найдорожчі – невеликі лоти від 60 до 100 квадратні метри, які не простоюють без орендарів.За правильної стратегії інвестування річна прибутковість складе близько 10 – 12% у доларах.

Берещак наголошує, що не обов'язково інвестувати у приміщення зі складною інженерією для громадського харчування. Аптеки, кабінети приватної практики лікарів, продуктові лавки та сервісні об'єкти не менш затребувані.

Вивчення потенціалу лотів

Чи вигідно інвестувати в комерційну нерухомість у складі ЖК / Фото Unsplash

Якщо у районі вже є 10 потенційних кабінетів стоматологів і 4 із них зайняті, краще перемикнути увагу на формати для громадського харчування.

на якість інженерії, планувальне рішення, прохідність місця, вітринну групу.

Формати коворкінгів, лайфоркінгу, антикафе з урахуванням тренду на віддалену роботу – те, що затребуване жителями нових кварталів. Спробуйте також придивитися до приміщень вільного цільового призначення та можливості реалізувати таку функцію в ЖК.