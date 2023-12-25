Окремий будинок із десятьма спальнями є справжньою розкішшю. Агенти з продажу кажуть, він стане ідеальним житлом для сучасної королівської сім'ї. Адже вартість маєтку просто захмарна – 6,5 мільйона доларів.

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Що всередині розкішної нерухомості

Вілла 1860-х років під назвою Mottisfont Hall дуже величезна – має 1300 квадратних метрів житлової площі, враховуючи окремий котедж із трьома спальнями.

Попри те, що розкішний маєток побудували ще в період вікторіанської епохи, він досі в чудовому стані. Одразу видно, що за будинком дбайливо доглядали й оновлювали його так, щоб зберегти якнайбільше оригінальних деталей. Зокрема, всередині можна побачити старовинні панелі з дуба та старовинну вікторіанську мозаїчну підлогу.

Помешкання складається з восьми спалень, які доповнені п'ятьма ванними кімнатами. Також є окремі таємні сходи, які ведуть до додаткових п'яти кімнат для прийому гостей, спортзалу, кінотеатру та сауни.

Королівський інтер'єр / Фото Rightmove

Перший поверх – місце для відпочинку, з підземним басейном довжиною 25 метрів та джакузі. Зараз там завершується ремонт. Котедж повністю ізольований і за потреби його можна розділити на дві квартири.

Надворі є сад зі ставком і великий гараж. Теперішній власник не живе у віллі, а здає власність в короткострокову оренду. Це дуже популярне місце у всій Британії.