Історичний вікторіанський дім продають за невелику ціну: тут знімали відому драму

Будинок у Сейлемі, штат Огайо, мав лише кількох власників, оскільки його побудували в 1895 році. Але цей дім пов'язаний з безліччю історій, зокрема тут знімали відомий драматичний телефільм.

"Це одна з перлин усієї області", – каже агент з лістингу Метт Хейккінен. Продавці є лише четвертими власниками, тож це означає, що будинок є комфортним для життя.

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Будинок має багато цікавинок

Вікторіанський будинок з 18 кімнатами з'явився на ринку за 349 тисяч доларів. Він був місцем для зйомок телефільму "Якби стіни могли говорити", де в головній ролі знялися Демі Мур, Сіссі Спейсек і Енн Хеч.

Площа нерухомості становить 450 квадратних метрів. Дім вміщує чотири спальні, дві ванни та безліч незвичайних атрибутів.

Є певні кімнати, які ви не побачите в сучасному будинку, наприклад, солярій між сходовими майданчиками першого та другого поверхів. Ще одна кімната з умивальником розміщена під парадними сходами. Її зробили для того, щоб люди, які обслуговували коней і екіпажі, могли прибратися перед тим, як зайти в будинок,

– розповідає агент з лістингу.

Увесь третій поверх колись був призначений для розваг. Спочатку там була одна гігантська кімната, яку власники називали бальною. Там вони влаштовували вечірки та офіційні заходи. Зараз це кімната відпочинку.

Інтер'єр старовинного будинку / Фото Realtor

Ще одна цікава деталь – оригінальні шпалери в будинку. У їдальні на стіні можна розгледіти Чарлстон середини-кінця 1800-х років, що в Південній Кароліні.

Теперішні власники зробили певні оновлення в будинку, але історичний шарм зберігся.