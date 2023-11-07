Оренда квартири в Одесі: як змінилися ціни та скільки це коштує зараз

За останній рік середня вартість оренди в Одесі зросла на 19,5%. Якщо в листопаді 2022 року квартиру можна було орендувати приблизно за 8 тисяч гривень, то зараз це обійдеться в 9 500 гривень.

За останні шість місяців ціна також зросла, проте вже на понад 24%. У травні цього року вартість становила близько 7 600 гривень.

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Скільки зараз коштує орендувати квартиру в Одесі

Попри те, що за останній рік та пів року ціни на оренду зростали, в період з 8 жовтня по 7 листопада вартість суттєво знизилася. Якщо минулого місяця в Одесі можна було винайняти квартиру за майже 11 тисяч, то зараз оренда коштує 9 500 гривень. У відсотках це -13,5%.

Середня вартість оренди в Одесі / Дані M2bomber

"Найдорожчим" районом в Одесі є Приморський. Там середня вартість оренди становить 11 800 гривень, що значно більше, ніж в усіх інших районах. Там орендна ціна становить приблизно 6 тисяч гривень, відтак:

Київський – 6 750 гривень;

Малиновський – 6 015 гривень;

Суворовський – 6 000 гривень.

До слова, середня ціна на первинному та вторинному ринках за останній місяць трохи зросла. "Квадрат" в новобудові в середньому коштує 32 150 гривень (+0,94% за місяць), а на вторинці – 35 170 гривень (+2%).