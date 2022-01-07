Вінтаж чи застарілий інтер'єр: як не помилитися, оздоблюючи помешкання

До вінтажу відносять меблі та аксесуари, що були актуальні приблизно з 50-х до 70-х років минулого століття. Тобто меблева стінка з 90-х – це ознака застарілого, а не ретро-дизайну.

Щоб навчитися визначати саме вінтажні вироби, дизайнери радять почитати про стилі інтер'єру та переглянути старі журнали чи фотографії тогочасних приміщень. Згодом ви помітите спільні риси: наприклад, меблі матимуть тонкі ніжки, а дивани та крісла – прямокутні сидіння.

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М'які відтінки

Ознаки, які відрізняють вінтажний інтер'єр від застарілого / Фото linesmag

Оформляючи інтер'єр у стилі ретро, ​​вибирайте стриману, але м'яку колірну гаму. Органічно виглядають приглушений зелений, блідо-блакитний, коричневий, винний, охровий. Саме ці відтінки були присутні у більшості інтер'єрів, які зараз вважаються вінтажними та використовуються як зразок.

Натуральні матеріали

Ознаки, які відрізняють вінтажний інтер'єр від застарілого / Фото homishome

Обходьте стороною ДСП і МДФ, а ось дерево – чудовий вибір. Якщо меблі, знайдені на блошиному ринку не дуже дорогі, а їхні недоліки обмежуються потьмянілою поверхнею, відреставрувати їх можна самостійно. Вироби із червоного дерева та інших дорогих матеріалів варто віддати на реставрацію професіоналам.

Акценти

Ознаки, які відрізняють вінтажний інтер'єр від застарілого / Фото homishome

Якщо ви хочете включити вінтажні предмети в інтер'єр, важливо, щоб ваш будинок не став схожим на музей. Для цього в основі має бути якийсь сучасний стиль: наприклад, неокласика, сканді або лофт. Вінтажні елементи повинні виступати лише акцентами.

Декор

Ознаки, які відрізняють вінтажний інтер'єр від застарілого / Фото Pinterest

Почавши збирати колекцію старовинних дрібниць, дуже складно втриматися і не купити усе та відразу. На практиці аксесуари, хаотично розставлені по квартирі, створюють відчуття "бабусиного" інтер'єру. Краще підібрати щось одне, але ефектне: вініловий програвач, радіо на ніжках або маленький телевізор.

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Оздоблення

Ознаки, які відрізняють вінтажний інтер'єр від застарілого / Фото Pinterest

Якщо ви плануєте ремонт, можна використати ретро обробку. Наприклад, викласти однотонний кахель на підлогу або квадратну плитку на стіну. Органічно будуть виглядати шпалери з квітковим або геометричним візерунком.