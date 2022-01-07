Щоб навчитися визначати саме вінтажні вироби, дизайнери радять почитати про стилі інтер'єру та переглянути старі журнали чи фотографії тогочасних приміщень. Згодом ви помітите спільні риси: наприклад, меблі матимуть тонкі ніжки, а дивани та крісла – прямокутні сидіння.

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М'які відтінки

Ознаки, які відрізняють вінтажний інтер'єр від застарілого Ознаки, які відрізняють вінтажний інтер'єр від застарілого / Фото linesmag

Оформляючи інтер'єр у стилі ретро, ​​вибирайте стриману, але м'яку колірну гаму. Органічно виглядають приглушений зелений, блідо-блакитний, коричневий, винний, охровий. Саме ці відтінки були присутні у більшості інтер'єрів, які зараз вважаються вінтажними та використовуються як зразок.

Натуральні матеріали

Ознаки, які відрізняють вінтажний інтер'єр від застарілого Ознаки, які відрізняють вінтажний інтер'єр від застарілого / Фото homishome

Обходьте стороною ДСП і МДФ, а ось дерево – чудовий вибір. Якщо меблі, знайдені на блошиному ринку не дуже дорогі, а їхні недоліки обмежуються потьмянілою поверхнею, відреставрувати їх можна самостійно. Вироби із червоного дерева та інших дорогих матеріалів варто віддати на реставрацію професіоналам.

Акценти

Ознаки, які відрізняють вінтажний інтер'єр від застарілого Ознаки, які відрізняють вінтажний інтер'єр від застарілого / Фото homishome

Якщо ви хочете включити вінтажні предмети в інтер'єр, важливо, щоб ваш будинок не став схожим на музей. Для цього в основі має бути якийсь сучасний стиль: наприклад, неокласика, сканді або лофт. Вінтажні елементи повинні виступати лише акцентами.

Декор

Ознаки, які відрізняють вінтажний інтер'єр від застарілого Ознаки, які відрізняють вінтажний інтер'єр від застарілого / Фото Pinterest

Почавши збирати колекцію старовинних дрібниць, дуже складно втриматися і не купити усе та відразу. На практиці аксесуари, хаотично розставлені по квартирі, створюють відчуття "бабусиного" інтер'єру. Краще підібрати щось одне, але ефектне: вініловий програвач, радіо на ніжках або маленький телевізор.

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Оздоблення

Ознаки, які відрізняють вінтажний інтер'єр від застарілого Ознаки, які відрізняють вінтажний інтер'єр від застарілого / Фото Pinterest

Якщо ви плануєте ремонт, можна використати ретро обробку. Наприклад, викласти однотонний кахель на підлогу або квадратну плитку на стіну. Органічно будуть виглядати шпалери з квітковим або геометричним візерунком.