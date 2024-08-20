Справжня ностальгія: які вінтажні кольори в дизайні інтер'єру знову в тренді

Вінтажні кольори фарби – чудовий спосіб додати шарму та характеру своєму інтер'єру. Особливо це стосується сучасних дизайнів у стилі мінімалізму.

Як і сучасні кольори, вінтажні відтінки то виходять з моди, то повертаються в ряд трендів. У 2024 році багато старомодних кольорів актуальні, як ніколи.

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Які вінтажні кольори є актуальними

За словами експертів, це найперше теплі землисті відтінки. Також популярними стають жовті тони: від м’яких світлих до насичених гірчичних і золотистих.

Землисто-рожеві та персикові відтінки, що нагадують штукатурку 80-х також повертаються. Крім того, відроджується "груба" зелень, зокрема темно- та сіро-оливковий тони, які нагадують про інтер’єри вікторіанської епохи.

Відродження вінтажних кольорів у дизайні інтер'єру є важливою тенденцією, яка поєднує ностальгію з сучасною естетикою. Це відродження полягає не лише у відтворенні минулих образів, а й у новій сучасній інтерпретації,

– пояснює експертка і засновниця відомого британського виробника фарб Франческа Везель.

Дивним, але цілком реальним явищем є відродження "кислотної зелені". Це той самий лимонно-зелений відтінок з 60-х та 70-х.

Масляно-жовтий

Передпокій світлого жовтого відтінку / Фото Lemonade

Пісочний, золотисто-вохровий

Спальня в кольорі Summerdale Gold / Фото Benjamin Moore

Землистий коричневий

Коричневі стіни в обідній зоні / Фото Walls in Galette

Персиковий

Персикові стіни у вітальні / Фото Hespan Edward

Оливковий

Оливкові меблі на кухні / Фото Jojo's Green COAT

"Кислотна зелень"

Вітальня з лимонно-зеленими стінами / Фото Phillip Thomas Interiors

Багато дизайнерів схиляються до думки, що якщо внести щось старовинне у свій інтер’єр, він завжди буде актуальним. Поєднання сучасного з вінтажним – це завжди геніальне рішення.