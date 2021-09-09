Віртуальна реальність в нерухомості: як VR-окуляри допомагають продавати об'єкти

Віртуальна реальність невпинно входить у повсякденні сфери. Раніше технологією VR найбільше користувалися ігри, проте зараз їй знайшли застосування й в інших сферах.

Відчути себе героєм улюбленої гри або гайнути в подорож, не встаючи з крісла – легко. Окуляри віртуальної реальності відкривають перед нами безліч можливостей, осягнути які в перпективі буде просто неможливо.

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Не обійшла технологія VR і сферу нерухомості. Вона допомагає не лише створювати об'єкти, а й продавати їх.

Інженери можуть одразу побачити, як їхні креслення виглядатимуть в майбутньому, які правки потрібно внести в планування та які ідеї ще можна реалізувати, а від яких краще відмовитися.

VR – справжня знахідка для нерухомості / Фото Unsplash

Справжнім помічником віртуальна реальність стала для ріелторів. З її допомогою вони можуть легко показати клієнтам об'єкт, який розташований на великій відстані, не витрачаючи час та зусилля на дорогу.

Окрім того, клієнтам легше прийняти рішення щодо об'єкту, який лише будується чи перебуває на стадії планування, адже вони можуть "прогулятися" в ньому та побачити, у що вони інвестують. Також це дозволяє клієнту одразу спланувати правки щодо інтер'єру, розміру вікон, планування квартири тощо.

Технології віртуальної реальності стають помічниками клієнтів і виконавців. В майбутньому вони матимуть великий вплив на ринок нерухомості, додавши зручності усім сторонам процесу.